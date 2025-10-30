En París, Renaissance deja a Dati para el ayuntamiento y apuesta por Bournazel





El rumor ya no era un rumor, pero se hizo oficial. A cuatro meses de las elecciones municipales, el partido Renacimiento anunció este martes 28 de octubre que no apoyaría a Rachida Dati en la carrera por la alcaldía de París. Motivado por el “ demanda muy alta » – en palabras de un ejecutivo del Renacimiento – los militantes del partido no se alinearon detrás de la candidatura del Ministro de Cultura, las tropas de Gabriel Attal optaron por la del candidato de Horizontes, Pierre-Yves Bournazel. Una decisión votada por unanimidad menos dos votos (los de Aurore Bergé y la ex ministra Marie Guévenoux), por la comisión nacional de investidura del partido.









Asegurando que tenía “ luchando por tener una discusión políticamente estructurada » durante sus diversos intercambios con Rachida Dati desde la primavera, Renaissance asegura que favorecen una mayor “ gran consistencia » con el programa del candidato filipista. Más aún ante “ histerización del debate público parisino » frente a lo que el partido espera encarnar “ una tercera vía » con la candidatura Horizontes de Pierre-Yves Bournazel.





Y esto mientras el jefe del partido, Edouard Philippe, sigue pidiendo públicamente la dimisión de Emmanuel Macron. “ Pierre Yves Bournazel se compromete a no reproducir este tipo de discurso », dice un tenor de Renaissance, recordando que este último había sido elegido diputado bajo la etiqueta macronista en 2017. Donde Rachida Dati, “ a menudo insinuaba a nuestros ejecutivos que se uniría a Renaissance”, continúa un líder del partido, señalando que el ministro apareció varias veces en las reuniones del partido durante la campaña europea de 2024.





“Obviamente habrá consecuencias”





Además, la agenda legal de Rachida Dati no ayudó. A la espera del proceso contra el ex Sarkozyst por corrupción y tráfico de influencias en el caso Renault – que se celebrará del 16 al 28 de septiembre de 2026 – la dirección de Renaissance no ha querido actuar como pirómano, afirmando que la aparición de Rachida Dati “necesariamente juega con el clima de una campaña y la serenidad que deseamos traer “. Siempre, afirma un ejecutivo del partido, en “ una necesidad de apaciguamiento “.









Y cuidado con aquellos que no siguen las instrucciones. Mientras que algunos dirigentes macronistas – como el diputado Sylvain Maillard, el ministro delegado para Europa Benjamin Haddad o Aurore Bergé – deberían seguir apoyando al actual alcalde del distrito 7 de París, el bando de Attal advierte: “ Obviamente habrá consecuencias. » En cualquier caso, no lo suficiente como para asustar a algunos como Aurore Bergé, quien, antes de no votar a favor de Pierre-Yves Bournazel en el comité nacional de investidura, aseguró por la mañana en France Info: “Ojalá pudiéramos apoyar al único candidato que puede ganar en París… que es Rachida Dati”. Sylvain Maillard ya ha anunciado que se retira del partido para “ campaña ” junto al ministro.