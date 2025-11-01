La solicitud de liberación de Nicolas Sarkozy se examinará el 10 de noviembre

Publicado el 31 de octubre de 2025 a las 19:04 horas. Lectura: 3 min.







El Tribunal de Apelación de París examinará el 10 de noviembre la solicitud de liberación de Nicolas Sarkozy, encarcelado tras su condena por conspiración criminal en el proceso en Libia, tres semanas después de su entrada tras los muros de la prisión de Santé.

















La orden de prisión preventiva se justifica por la “excepcional gravedad de los hechos”





Nicolas Sarkozy, de 70 años, está encarcelado desde el 21 de octubre en la prisión de Santé, en París, tras ser condenado con orden de prisión provisional por asociación delictuosa en el proceso en Libia, una detención sin precedentes en la historia de la República. El 25 de septiembre, el tribunal penal de París lo condenó a cinco años de prisión y lo declaró culpable de permitir, a sabiendas, que sus colaboradores se reunieran con un dignatario del poder de Muammar Gaddafi en Trípoli para discutir la financiación secreta de su victoriosa campaña presidencial de 2007.









Nicolas Sarkozy ha apelado y debería celebrarse un nuevo juicio a partir de marzo, aunque aún no se han fijado oficialmente las fechas.





Más que la condena, fue la orden de encarcelamiento lo que suscitó asombro. Para los jueces, está justificado por la “gravedad excepcional” hechos. A Nicolas Sarkozy lo motivó “odiar”. Este criterio de gravedad de los hechos susceptibles de “alteración del orden público” no puede incluirse en el examen de la liberación de Nicolas Sarkozy, colocado por su recurso en la situación de presunto inocente.





Su detención continua ahora sólo es posible si es“solo significa” para preservar evidencia, para prevenir presiones, consultas entre autores, para prevenir una filtración o recurrencia, o para protegerla. De lo contrario, Nicolas Sarkozy deberá ser puesto en libertad bajo supervisión judicial, en caso necesario poniéndolo bajo arresto domiciliario con un brazalete.





Visita a Darmanín





Entre los tres condenados con orden de prisión preventiva por sentencia del 25 de septiembre, el Tribunal de Apelación de París puso en libertad el lunes al ex banquero Wahib Nacer y deberá examinar el próximo lunes, una semana antes de la de Nicolas Sarkozy, la petición del intermediario Alexandre Djouhri. “Los criterios de valoración del tribunal de apelación son necesariamente distintos de los del tribunal de primera instancia”afirmó el tribunal el martes antes de liberar a Wahib Nacer. este juicio “no debe ser analizado a la luz de la sentencia que debe dictarse” al final del juicio de apelación previsto “en marzo”declaró el presidente.









En prisión, Nicolas Sarkozy está acompañado por dos agentes de seguridad “teniendo en cuenta su situación y las amenazas que pesan sobre él”según el ministro del Interior, Laurent Núñez. Un dispositivo que eriza a un sindicato de supervisores. Los dos agentes de seguridad fueron instalados en una celda contigua a la de Nicolas Sarkozy en la sección de aislamiento de la prisión de París. Están armados pero no equipados con teléfonos móviles, según una fuente cercana al asunto.





El célebre recluso recibió el miércoles por la tarde la visita del Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, entrevista que tuvo lugar en presencia del director del establecimiento. Gérald Darmanin había manifestado antes del encarcelamiento del ex presidente su intención de ir a visitarlo para “garantizar que las condiciones de seguridad sean buenas para este recluso con un estatus extraordinario”explicaron quienes lo rodeaban.





Este anuncio provocó críticas, en particular por parte de los magistrados. En una situación poco común, el fiscal más alto de Francia, Rémy Heitz, lo vio como una “riesgo de obstáculo a la serenidad” y por lo tanto “socavando la independencia de los magistrados” antes del juicio de apelación, que comenzará en marzo. Por su apoyo implícito a Nicolas Sarkozy, un grupo de abogados presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la República contra Gérald Darmanin por “apropiación ilegal de intereses”.