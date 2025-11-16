“Ni una gota de lluvia en meses”: ante una sequía récord, Irán lanza una operación de siembra de nubes

Por

Ante una de sus peores sequías, Irán lanzó operaciones de siembra de nubes para inducir lluvia. “Hoy se realizó por primera vez en el año hidrológico un vuelo de siembra de nubes en la cuenca del lago Urmía”que comienza en septiembre, informó la agencia oficial de noticias IRNA el sábado por la noche.





Este lago, el más grande de Irán, situado en el noroeste del país, se ha reducido en gran medida debido a la sequía. Según IRNA, seguirán otras operaciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.









La siembra de nubes implica rociar partículas, incluido yoduro de plata, en estas formaciones para provocar la precipitación. El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito. Otros países de la región, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, también utilizan la siembra de nubes para producir lluvia artificial.





El otoño más seco en 50 años





En gran parte árido, el país ha sufrido durante años sequías crónicas y olas de calor que se espera que empeoren con el cambio climático.





Según Irna, Irán está experimentando actualmente su “El otoño más seco en 50 años”. Según el Servicio Meteorológico Nacional, citado por la agencia, las precipitaciones este año están un 89% por debajo del promedio de largo plazo.





En Teherán, la capital, las precipitaciones han sido las más bajas en un siglo, y la mitad de las provincias de Irán no han visto una gota de lluvia durante meses. Los niveles de agua en los embalses que abastecen a muchas provincias han alcanzado mínimos históricos.









El sábado, sin embargo, IRNA informó de la llegada de lluvias en varias localidades del oeste y noroeste del país. Los medios estatales también mostraron las primeras nevadas en el macizo de Elburz y en la estación de esquí de Tochal, situada al norte de Teherán.





¿Teherán pronto será evacuado?





En una señal de la gravedad de la situación, el presidente Masoud Pezeshkian advirtió a principios de este mes que sin lluvia antes del invierno, Teherán podría tener que ser evacuado. Luego, el gobierno aclaró que quería alertar a la población y no anunciar un proyecto concreto.





Ante la escasez de agua, el gobierno decidió recientemente introducir cortes periódicos en Teherán, una metrópoli de más de 10 millones de habitantes, para limitar el consumo. La ciudad consume alrededor de 3 millones de metros cúbicos de agua al día, según la prensa local.









Cientos de hombres y mujeres se reunieron el viernes en una mezquita en el norte de Teherán para orar por la lluvia. Esta oración colectiva es practicada tanto por musulmanes sunitas como por chiítas durante los períodos de sequía.





Muchos residentes de la capital derramaron lágrimas mientras oraban fervientemente. Todas las mujeres llevaban el velo tradicional y, de acuerdo con la costumbre religiosa, hombres y mujeres estaban separados durante la oración.