Guerra en Ucrania: cuatro muertos y cortes de energía tras masivos ataques rusos

Publicado el 8 de noviembre de 2025 a las 14:58 horas. Lectura: 2 min.







Ucrania fue blanco este sábado 8 de noviembre de una nueva serie de ataques rusos que dañaron su infraestructura energética y provocaron cortes de energía, incluso en la capital, dejando al menos cuatro muertos en todo el país. Durante la noche, Rusia disparó un total de 458 drones y 45 misiles contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de Ucrania, que afirmó haber derribado 409 drones y nueve misiles respectivamente.





Rusia lleva varias semanas atacando las centrales eléctricas y las instalaciones de gas de Ucrania, provocando regularmente cortes en todo el país y generando temores de un invierno difícil a medida que bajan las temperaturas.





“Continúan los trabajos de restauración tras el ataque nocturno. Fue un ataque masivo, con numerosos misiles balísticos”.subrayó el presidente Volodymyr Zelensky en Telegram. Consideró que el “La presión ejercida sobre Rusia (fue) insuficiente”lamentando el “Respuestas tímidas a la audacia” del Kremlin.









El jefe de la diplomacia ucraniana, por su parte, informó que estos ataques habían “infraestructura esencial destruida y redes ferroviarias dañadas”privando “electricidad, agua y calefacción gente”.





“Noveno ataque masivo desde principios de octubre”





En Dnipro, una gran ciudad en el centro-este de Ucrania, un edificio residencial fue alcanzado por un dron, matando a tres personas e hiriendo a varias, según su alcalde, Boris Filatov. Una persona también murió en Járkov (noreste), según Volodymyr Zelensky.





Varias regiones anunciaron cortes de energía de emergencia e interrupciones en el suministro de agua. Estos recortes también afectan a Kyiv y su región, afirmó el operador privado DTEK. La empresa de gas Naftogaz informó de daños en sus instalaciones de calefacción a los residentes, “El noveno ataque masivo desde principios de octubre” sobre el sector.









Hay que lamentar importantes retrasos en las redes ferroviarias, advirtió el ministro de Restauración, Oleksiï Kouleba, acusando a Rusia de haber intensificado sus ataques contra los depósitos de locomotoras.





Como ocurre con cada oleada de ataques, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber tenido como objetivo “empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones de gas y energía que apoyan sus operaciones”.





Temor de un duro invierno para los civiles





Los ataques rusos, que recuerdan las campañas de años anteriores que en ocasiones sumergieron a millones de personas en la oscuridad en Ucrania, hacen temer un duro invierno para la población civil. El director del Centro de Investigación Energética de Ucrania, Oleksandr Kharchenko, advirtió el miércoles que el país se enfrenta a un “riesgo significativo” Cortes de calefacción este invierno. Según un informe de finales de octubre de la Escuela de Economía de Kiev, “El 27% de la demanda eléctrica no se puede cubrir” este invierno, por daños en las instalaciones energéticas.





Ucrania, por su parte, ataca depósitos de petróleo y refinerías en Rusia casi todas las semanas, con el objetivo de perturbar las exportaciones de petróleo y reducir la financiación para el esfuerzo bélico de Rusia. También ha apuntado ya a centrales eléctricas y oleoductos de hidrocarburos, incluidos los que abastecen a Europa. Durante la noche del viernes al sábado, Andreï Botcharov, gobernador de la región rusa de Volgogrado (sur), a varios centenares de kilómetros del frente, informó en Telegram de un ataque con drones ucranianos a infraestructuras energéticas, provocando también cortes de electricidad en la zona.





Rusia sigue avanzando en el frente





Si bien los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se han estancado, Rusia continúa avanzando en el frente. La mayor parte de los combates se concentran en la región de Donetsk (este), donde se encuentra la ciudad de Pokrovsk, un importante nodo logístico para las fuerzas ucranianas que podría caer pronto.









Si bien el Estado Mayor ucraniano negó cualquier cerco de sus tropas en el lugar y aseguró continuar la defensa, numerosos medios de comunicación, soldados y voluntarios informaron de una situación crítica para la guarnición local.



