“Ni elegante ni a la altura”, critica el jefe de Estado

Nuevo intercambio de armas entre Francia y Estados Unidos. Luego de ser criticado sobre su vida de pareja por Donald Trump durante un almuerzo privado el miércoles, Emmanuel Macron abordó el tema este jueves 2 de abril, interrogado por la prensa que viaja a Seúl, Corea del Sur.

El día después del almuerzo privado de Donald Trump, Emmanuel Macron fue interrogado este jueves por la prensa sobre las burlas de su homólogo estadounidense. En una visita oficial a Seúl, en Corea del Sur, el jefe de Estado optó por no comentar más sobre estas declaraciones, juzgándolas “ ni elegante ni a la altura “.

“ entonces no voy a contestar », decidió el Jefe de Estado, antes de añadir que era necesario « actuar para la desescalada, el alto el fuego y la reanudación de los intercambios económicos » sobre la situación en Oriente Medio.

El miércoles, durante una cena privada previa a su discurso, Donald Trump afirmó que “ (L)una mujer (por Emanuel Macron) tratado extremadamente mal (…) “. Y para burlarse agregando que “ el se recupera(era) más pegada tiene(voluntad) atrapado en la mandíbula “.

El vídeo de estas burlas, publicado brevemente en el canal de YouTube de la Casa Blanca, quedó entonces inaccesible.

Probablemente se refería a un vídeo viral, filmado en mayo de 2025 en Vietnam, que muestra a Brigitte Macron poniendo ambas manos en la cara de su marido en lo que podría parecer un pequeño golpe.

Estas imágenes habían sido ampliamente explotadas en las redes sociales por cuentas hostiles al presidente francés. Emmanuel Macron había negado cualquier “ escena del hogar » y afirmó que esta pequeña disputa era solo una “ momento de complicidad “.

Donald Trump también afirmó haber pedido apoyo militar al jefe de Estado francés en el Golfo: “ Le dije: “Emmanuel, nos gustaría tener un poco de ayuda en el Golfo, incluso si batimos todos los récords en términos de eliminación de los malos y destrucción de misiles balísticos”. » Luego, imitando a su homólogo con acento francés: “ “No, no, no… No podemos hacer eso, Donald. Podemos hacerlo una vez que se gane la guerra”. »

Emmanuel Macron está en el punto de mira de su homólogo estadounidense, que le critica en particular por no haber autorizado vuelos sobre territorio francés en el marco de la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Otra declaración irrespetuosa de Donald Trump que indignó a la clase política francesa el jueves por la mañana. “ Ustedes conocen el alcance de mis desacuerdos con el Presidente de la República, pero que Donald Trump se permita hablarle así y hablar así de su esposa, me parece absolutamente inaceptable. », reaccionó el coordinador de Francia insumisa, Manuel Bompard, en BFMTV.

“ Francamente, no está a la altura. (…) Estamos hablando del futuro del mundo, en este momento en Irán tiene consecuencias en las vidas de millones de personas, la gente está muriendo en los teatros de operaciones y tenemos un presidente (estadounidense) que se ríe, que se burla de los demás. », reaccionó la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, en franceinfo.