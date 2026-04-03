tres familias relatan un conflicto sin fin

Informes Marcados por una larga historia de conflictos, los habitantes de Beirut ven cómo su país vuelve a arder. Las líneas divisorias todavía están en la mente de la gente y dividen a las comunidades cristiana, chiita y palestina.

Desde el balcón, si no fuera por el follaje, veríamos el humo que se elevaba desde Dahiyeh, el suburbio del sur de Beirut, bombardeado sin descanso. El apocalipsis está cerca. El escritor Charif Majdalani, que narra su infancia en la guerra en “El nombre de los reyes” (Stock, 2025), y su esposa Nayla, que es psicoterapeuta, viven en un barrio predominantemente cristiano preservado de las huelgas. Pero escuchan todo. “No hay ningún sistema de alerta en el Líbano, sólo avisos de evacuación de Israel. A menudo, los milicianos disparan al aire para advertir a los residentes. Cuando el sonido de los disparos nos llega, sabemos que las bombas van a caer. »

Este apartamento es en el que vivió Charif cuando era niño: en la pared todavía hay agujeros de bala que datan de la guerra civil. “Estábamos justo en la línea de demarcación. Un día, un proyectil cayó en frente. Los francotiradores estaban intercambiando disparos, estábamos en su trayectoria…