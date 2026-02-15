Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz en 2023, encarcelado en Irán: lo que sabemos





La incansable defensora de los derechos humanos, la iraní Narges Mohammadi, de 53 años, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, recibió recientemente una nueva condena de seis años de prisión. Encarcelada varias veces en los últimos años, no ve a sus hijos, exiliados en Francia, desde 2015. El sábado supimos que había cambiado de prisión.









Narges Mohammadi fue trasladada a una prisión en Zanjan, en el norte de Irán, dijo el sábado su marido, Taghi Rahmani, al programa X.





El activista de derechos humanos fue detenido el 12 de diciembre en la ciudad de Mashhad (noreste) junto con otros activistas, antes del estallido del movimiento de protesta sangrientamente reprimido por las autoridades en enero. Luego la enviaron al centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Mashhad.





Taghi Rahmani, radicado en París, estimó que este traslado al norte del país equivalía a una “exilio”.









La fundación de Narges Mohammadi, dirigida por su familia y otros partidarios, dijo que el cambio de prisión se produjo el martes, pero que la activista sólo pudo informarlo el sábado en una llamada telefónica con su abogado iraní, Mostafa Nili.









Narges Mohammadi fue detenido durante una ceremonia de homenaje al abogado Khosrow Alikordi, figura de la defensa de los presos políticos, fallecido en circunstancias consideradas sospechosas por algunos opositores. Ella habló allí. Según su familia, durante su detención recibió violentos golpes con porras en la cabeza y el cuello.





El comité noruego del Nobel también afirmó, basándose en los relatos de testigos presenciales y de su familia, que Narges Mohammadi fue, durante su arresto, golpeada con palos, tirada al suelo por el pelo hasta el punto de perder parte de su cabello, y golpeada nuevamente a bordo de un vehículo.





“La golpearon repetidamente en los genitales y la zona pélvica, lo que la dejó incapaz de sentarse o moverse sin sentir un dolor intenso y generó serias preocupaciones sobre una fractura ósea”.aclaró el comité. “A pesar de su estado crítico, fue sometida a un régimen de aislamiento prolongado en una celda sin ventanas, con iluminación artificial permanente, suelo frío y ropa de cama inadecuada. »





El activista fue finalmente condenado el 8 de febrero a seis años de prisión por “reunión y colusión con miras a cometer delitos” y un año y medio para “actividades de propaganda” en otro asunto.





También se le prohibió salir del país durante dos años.









Sus familiares expresaron el sábado su preocupación por su estado de salud. “Durante nuestra breve conversación, habló de la violencia sufrida durante su detención, de la presión de los interrogatorios y de los golpes particularmente violentos que le propinaron en la cabeza”escribió Mostafa Nili en un mensaje en X. “Estos golpes le provocaron mareos, (…) problemas de visión, en su cuerpo quedan hematomas y huellas de violencia física grave”añadió.





Hace unos días, el Comité Nobel afirmó haber recibido información creíble de que el premio iraní había sido atacado violentamente mientras estaba detenido. El presidente del comité, Jørgen Frydnes, describió estos actos como “Un trato cruel e inhumano, una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos”.





Este mes, Narges Mohammadi inició una huelga de hambre de una semana para exigir el derecho a llamar por teléfono. Le dijo a su abogado que había sido hospitalizada. “debido al deterioro de su salud”antes de ser enviado de regreso a un centro de detención.









Narges Mohammadi pasó muchos años tras las rejas pero nunca dejó de hacer campaña por los derechos humanos, la defensa de los presos políticos, contra la pena de muerte y el estricto código de vestimenta para las mujeres en Irán.









En diciembre de 2024, tras ser detenida en noviembre de 2021, fue puesta en libertad durante tres semanas por motivos médicos, relacionados con “su estado físico tras la extirpación de un tumor y un injerto óseo”según su abogado.