Francia rebelde “a la extrema izquierda”, antisemitismo, Retailleau... Qué recordar de la entrevista de Macron en Radio J





En una entrevista concedida el viernes a Radio J – una de las emisoras de la comunidad judía – pero difundida únicamente este domingo 15 de febrero, Emmanuel Macron habló sobre la Francia rebelde, el aumento del antisemitismo y la candidatura de Bruno Retailleau a las elecciones presidenciales, anunciada la semana pasada. Esto es lo que necesita recordar.









En esta entrevista, Emmanuel Macron es interrogado extensamente sobre la Francia rebelde. “Creo que no hay mucho misterio en decir que son de extrema izquierda”declara el Jefe de Estado, haciéndose eco de la clasificación decidida recientemente por el Ministerio del Interior y que LFI cuestiona.









“No le corresponde al Presidente de la República clasificar a sus opositores”respondió Manuel Bompard, coordinador de LFI. el jefe de estado “actúa como Donald Trump, cuando no estamos de acuerdo con él somos extremistas”.









Para las elecciones municipales de marzo, el movimiento está clasificado como partido de extrema izquierda en una circular publicada por el Ministerio del Interior sobre la asignación de matices a los candidatos a las elecciones municipales. Una novedad para el partido de izquierda radical fundado en 2016.





La Francia insumisa, aunque lleva un programa de ruptura con el capitalismo, se clasifica generalmente en la izquierda, como lo confirma una decisión del Consejo de Estado de 2024. “En la Francia rebelde hay un rechazo al debate parlamentario, llamamientos sistemáticos a la censura, nos negamos a acudir al gobierno para reuniones de trabajo.había justificado Laurent Núñez. Como Ministro del Interior tengo en cuenta la realidad de las situaciones”.









“Noto que en las posiciones que (LFI, nota del editor) tomar, en particular en materia de antisemitismo, contravienen los principios fundamentales de la República »especifica también. “Están surgiendo expresiones claramente antisemitas que hay que combatir, vengan de donde vengan”añadió el Jefe de Estado, añadiendo que dentro de la Agrupación Nacional también hay parlamentarios que, “de la misma manera, tener expresiones, defender ideas” contrario a los principios republicanos.





Acusaciones desestimadas por Manuel Bompard sobre LCI: “Ningún activista de La France Insoumise ha sido condenado jamás por antisemitismo”.









El viernes, con motivo de su homenaje a Ilan Halimi, un joven judío secuestrado y torturado hasta la muerte en 2006, Emmanuel Macron denunció “La hidra antisemita” quien interfiere “en cada hueco” de la sociedad y abogó por una “pena de inelegibilidad obligatoria” por los funcionarios electos culpables “Actos y comentarios antisemitas, racistas y discriminatorios”.





“El gobierno presentará tal texto”“, dijo en Radio J, el presidente dijo que confiaba en que esta ley podría ser aprobada en el Parlamento y aplicada antes de 2027.





Interrogado sobre Rima Hassan, eurodiputada del LFI que fue objeto de una denuncia de “Parisien” esta semana tras un mensaje en X dirigido a uno de sus periodistas, Emmanuel Macron subrayó que había “circulares criminales que fueron emitidas por el Ministro de Justicia (…) para combatir todas las formas de antisemitismo y todos los comentarios antisemitas. Y por lo tanto, serán aplicadas”.





Al periodista que le preguntó si el canal de noticias Al Jazeera, con sede en Qatar, es antisemita, Emmanuel Macron respondió que no quería hacer “estigma”. Antes de agregar:







“Hay muy claramente contenidos que se transmiten, en línea o por canales, (…) que, de hecho, bajo el pretexto de cubrir noticias internacionales, alimentan y exacerban el odio hacia los judíos y crean una división en nuestra sociedad. »









Luego invitado a reaccionar a los recientes comentarios de Bruno Retailleau sobre “los excesos del Estado de derecho”advirtió el presidente:







“A veces tenemos que cambiar las reglas, por lo tanto el estado de derecho, pero debemos tener mucho cuidado con el Estado de derecho porque nos garantiza la posibilidad de vivir libres y juntos. »





Emmanuel Macron dijo que no escuchó las palabras del candidato LR para 2027, pero destacó que los problemas actuales pueden abordarse “respetando a los contrapoderes, y que incluso debemos hacerlo”. Para resolver los desafíos de Francia, “No debemos (…) destrozar nuestra Constitución ni dar a los franceses la sensación de que sus problemas surgirán de ahí”añadió.





El ex Ministro del Interior oficializó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027 el jueves 12 de febrero.



