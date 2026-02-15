Muerte de Quentin en Lyon tras un atentado: ¿dónde está la investigación?

Publicado el 15 de febrero de 2026 a las 9:06 am,

actualizado el 15 de febrero de 2026 a las 6:25 p.m. Lectura: 4 min.







Quentin, un estudiante de 23 años, murió el sábado 14 de febrero después de un violento ataque el jueves al margen de una conferencia de la eurodiputada del LFI Rima Hassan en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Lyon.









La investigación se abrió el viernes por “violencia agravada” y encomendado a la Dirección Interregional de Policía, se hizo extensivo al jefe de “Golpes mortales agravados”indicó la fiscalía de Lyon el sábado, poco después del anuncio de la muerte del joven cercano al colectivo Némésis.













Los investigadores deberán determinar las circunstancias de la tragedia, que por el momento aún no están claras. Una fuente cercana a la investigación habló el viernes. “Peleas y peleas entre activistas de extrema derecha y extrema izquierda” como sucede “muy regularmente” en esta zona del centro de Lyon. Los bomberos indicaron que rescataron a dos personas -Quentin y uno de sus amigos- alrededor de las 19.40 horas. en Quai Fulchiron, en el distrito 5, a casi 2 km del IEP. “Heridos muy graves”Quentin había sido hospitalizado en Lyon.









Un supuesto vídeo del ataque, difundido el sábado por la tarde por TF1, filmado desde un edificio, muestra a una decena de personas golpeando a tres personas que yacían en el suelo, dos de las cuales logran escapar.





Para el abogado de la familia de Quentin, Fabien Rajon, el joven fue víctima de un “emboscada, metódicamente preparada” tenso “por individuos organizados y entrenados, en gran número y armados, algunos con rostros enmascarados, que han realizado actividades de exploración previas y que a priori han tenido complicidad”. “Estos hechos, de ser confirmados por la investigación (…) constituyen un delito”añadió en un comunicado de prensa publicado el sábado tras la muerte del estudiante.









Según el colectivo Némésis, cercano a la extrema derecha, Quentin formaba parte del servicio de seguridad encargado de garantizar la seguridad de sus activistas que se manifestaban cerca del IEP en Lyon contra una conferencia de Rima Hassan. Estos activistas fueron “atacado”según el colectivo, que difundió en X un vídeo filmado cerca del IEP donde vemos a una de las jóvenes siendo arrojada al suelo.





Una afirmación desmentida por el abogado de la familia de la víctima, Me Rajon. Quintín “no era agente de seguridad ni miembro de ningún servicio de seguridad “, quiso aclarar. Sin “sin antecedentes penales”él “siempre defendió sus creencias de manera no violenta”. “Estudiante de matemáticas, practicando tenis y filosofía”él era “invertidos en la vida pastoral”según el abogado. Muy religioso, Quentin se implica en la vida de una parroquia rigurosa donde se dice misa en latín: la congregación tradicionalista de la Fraternité Saint-Pierre.





La filial lionesa de Action Française, un movimiento nacionalista que hace campaña por el regreso de la monarquía, indicó en su cuenta X que Quentin había hecho campaña en sus filas: “ en la sección vienesa. Información confirmada a “Parisien” por uno de sus compañeros. Y según información de Mediapart, Quentin era miembro del pequeño grupo neofascista Allobroges Bourgoin.









En su comunicado de prensa, Némésis afirma haber reconocido entre los atacantes de Quentin a un colaborador parlamentario del diputado del LFI Raphaël Arnault, que sería un “Miembro activo de la Guardia Joven”. Una afirmación no confirmada por las autoridades y desmentida por el interesado, Jacques-Elie Favrot, a través de su abogado, que concedió una entrevista el domingo por la tarde al diario regional “Le Progrès”.





La Joven Guardia, grupo antifascista del que Raphaël Arnault es uno de los fundadores, fue disuelta en 2025 por el entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, por “acciones violentas”. “Me enteré de esta muerte con horror y disgusto”reaccionó el sábado el diputado rebelde en su cuenta de Instagram, enviando sus condolencias a la familia de Quentin.





Rima Hassan declaró por su parte que sólo colaboró ​​con el servicio de seguridad de La France insoumise “que nunca recurre a la violencia y que no participa de ninguna manera en estos enfrentamientos”.





“Es la ultraizquierda la que claramente mató”reaccionó este domingo a RTL el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, sin molestarse en esperar los resultados de la investigación, aún en curso. Un término vago, cuestionado por los investigadores, que ya había utilizado para denunciar los excesos de Sainte-Soline o para atacar a la Francia rebelde.









Varias oficinas de LFI sufrieron daños durante la noche del viernes al sábado, en particular en “París, Rouen, Metz, Castres, Burdeos, Lille, Montpellier y Toulouse”según el coordinador Manuel Bompard. El líder del LFI, Jean-Luc Mélenchon, llamó a sus tropas “con la mayor vigilancia”.





El presidente Emmanuel Macron, por su parte, lanzó un llamamiento “calma, moderación y respeto”y esperaba que fueran condenados “los autores de esta ignominia”. La líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, pidió justicia para condenar “con el mayor rigor” los autores de un “acto criminal de increíble violencia”. A través de la voz de su coordinador Manuel Bompard, LFI por su parte condenó “con la mayor firmeza cualquier violencia física”.





El sábado por la tarde tuvo lugar en Angers una manifestación en homenaje a Quentin y se lanzaron otras convocatorias de concentraciones para el domingo en Montpellier y París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, llamó el sábado a los prefectos a “reforzar la vigilancia en torno a reuniones de carácter político, así como en torno a las oficinas de campaña”.









En Lyon, varios candidatos a las elecciones municipales anunciaron que suspendían su campaña este domingo, como el exjefe del OL Jean-Michel Aulas, candidato de derecha y centro, o la candidata del LFI Anaïs Belouassa-Cherifi. Sin mencionar una suspensión de su campaña, el alcalde ambientalista saliente Grégory Doucet, también candidato a un nuevo mandato, lamentó por su parte “una tragedia” y enfatizó que un “Es inaceptable tal oleada de violencia en el corazón de la ciudad”.



