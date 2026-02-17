Municipal 2026 en París: Emmanuel Grégoire presenta una denuncia contra Rachida Dati por difamación

Publicado el 16 de febrero de 2026 a las 20:34 horas. Lectura: 1 min.







Emmanuel Grégoire, candidato de Izquierda Unida fuera del LFI en las elecciones municipales de París, anunció este lunes 16 de febrero que presentará una denuncia por difamación contra Rachida Dati, su competidora de derecha, tras las acusaciones de esta última formuladas en CNews y Europe 1.





“A veces puedes dirigir reuniones y el equipo del señor (Ian) Brossat, el señor (David) Belliard y el señor (Emmanuel) Grégoire te envía gente para intentar atacarte a ti o a las personas con las que te reúnes”.había declarado poco antes Rachadi Dati.





“Señor (Ian) Brossat, lo volví a escuchar hace muy poco en un programa, que finalmente constató que no hubo actos de violencia. Llegamos a esto, a la muerte de un joven”añadió, cuando se le preguntó sobre la muerte del activista nacionalista Quentin D. tras un violento ataque en Lyon.









“Para defender el honor de Emmanuel Grégoire y de la izquierda unida, así como la integridad del debate democrático en París, hoy (lunes) se presentará una denuncia por difamación contra Madame Rachida Dati”reaccionó el equipo de campaña de Emmanuel Grégoire en un comunicado de prensa.





“Estas acusaciones no sólo son infundadas, sino profundamente difamatorias. Socavan el honor y la probidad de Emmanuel Grégoire, así como los de los equipos que trabajan junto a él, en particular los de dos de sus compañeros de fórmula”.añade el comunicado de prensa.













El equipo de Emmanuel Grégoire lamenta también que uno de sus activistas haya sido atacado el domingo por la mañana en el mercado de Grenelle, en el distrito 15, por los equipos de la candidata zemmourista Sarah Knafo.





“Un grupo de activistas de extrema derecha liderados por Samuel Lafont, jefe de la lista de Sarah Knafo en el distrito, atacó a varios activistas de la izquierda unida. Samuel Lafont aprovechó el aislamiento de uno de nuestros activistas para agarrarle del brazo, mientras este último se enfrentaba a una decena de activistas agresivos”indicó el domingo por la noche un comunicado de prensa de Emmanuel Grégoire.









“Están mintiendo @egregoire y @IanBrossat. ¡Están mintiendo y lo saben! SUS activistas nos atacaron verbalmente. Insultándonos groseramente. Les dije que se calmaran (…) Y ustedes me pusieron una diana en la espalda, después del reciente asesinato cometido por la extrema izquierda”.respondió Samuel Lafont en X.