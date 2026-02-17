En Múnich, Marco Rubio habla de “una vieja amistad” con Europa y critica a la ONU

Publicado el 14 de febrero de 2026 a las 12:10 p.m.,

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llamó este sábado 14 de febrero, antes de la Conferencia de Seguridad de Munich, a los europeos a respaldar la visión de Donald Trump sobre el orden mundial, al tiempo que aboga por revitalizar el vínculo con una Europa “fuerte”.





Los Estados Unidos bajo Donald Trump están listos para liderar la “restauración” del orden mundial, afirmó en el segundo día de esta conferencia, donde los europeos pidieron a los Estados Unidos que hagan gala de razón y reparen la relación transatlántica que está en problemas.









La muy esperada intervención del funcionario estadounidense ofreció un marcado contraste con el incendiario discurso que pronunció el año pasado el vicepresidente JD Vance en la misma reunión.









Marco Rubio aseguró que Estados Unidos quería “aliados orgullosos de su cultura y herencia, que entienden que somos herederos de la misma gran y noble civilización y que, con nosotros, están preparados y son capaces de defenderla”.





“No buscamos dividir, sino revitalizar una vieja amistad”dijo, añadiendo que deseaba “una alianza revitalizada”.





Pero Marco Rubio retomó temas queridos por el presidente estadounidense como “borrado de civilización” vinculado, según él, a la inmigración masiva o a la desindustrialización que amenazan a Europa y a los Estados Unidos.





Sin cambiar de rumbo sobre la amenaza que, según su administración, se cierne sobre Occidente, Marc Rubio declaró que si Estados Unidos es “Dispuestos, si es necesario, a actuar solos, preferimos y esperamos actuar con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa”.









Además, el funcionario estadounidense reiteró la posición de la administración Trump según la cual la ONU no jugó “prácticamente ningún papel” en la resolución de conflictos y pidió la reforma de las instituciones globales.





También confirmó la posición de la administración Trump de que la inmigración “desestabiliza las sociedades”evitando al mismo tiempo temas de guerra cultural que, según el canciller alemán Friedrich Merz el viernes, habían profundizado una “fractura” entre Estados Unidos y Europa.





Poco después del discurso del Secretario de Estado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, refiriéndose a la invasión rusa de Ucrania, abogó una vez más por una Europa “independiente” Y “fuerte”.









Según ella, “Europa debe acelerar” Y “asumir la responsabilidad”. Para hacer esto, ella debe “libérate de todos los tabúes”dijo, refiriéndose en particular al uso de “la cláusula de defensa mutua”un compromiso colectivo de los países miembros de la UE para defenderse en caso de agresión.









También aseguró que el futuro de Europa y del Reino Unido estaban “Más vinculados que nunca”unos diez años después del Brexit. “Por lo tanto, es de nuestro interés común demostrar ambición en nuestra asociación”añadió.





Siguiendo su ejemplo, el primer ministro británico, Keir Starmer, abogó por una mayor participación británica en la política de defensa europea. “Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar preparados para luchar”dijo, antes de agregar: “Multipliquemos nuestras fuerzas y construyamos una base industrial común en toda Europa, capaz de impulsar nuestra producción de defensa”.





También hablando este sábado en la plataforma MSC, el hijo exiliado del sha derrocado, Reza Pahlavi, consideró que era “Es hora de poner fin a la República Islámica”pidiendo a Donald Trump que ” ayuda “ el pueblo iraní. Se espera que decenas de miles de personas se manifiesten este sábado contra el gobierno iraní en Múnich.









El viernes, durante el primer día de esta conferencia que reúne a las élites de la defensa y la seguridad en la capital bávara, la Canciller alemana también pidió ” arreglar “ Y “reanimar” confianza transatlántica, socavada por el presidente estadounidense. “En una era de rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para hacerlo solo”añadió la canciller alemana.









Al llegar a Munich el viernes, Marco Rubio habló con su homólogo chino, Wang Yi, el canciller alemán, y tuvo un aparte con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, al margen de la conferencia. Las amenazas del presidente estadounidense de apoderarse de este inmenso territorio autónomo danés habían sacudido la alianza atlántica.









Este sábado, Keir Starmer anunció que Reino Unido desplegaría “Este año” su grupo de ataque de portaaviones en el Atlántico Norte. Francia también anunció recientemente el despliegue de un grupo similar.





El otro plato fuerte de la jornada de este sábado será la intervención, a última hora de la mañana, del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también presente en Múnich.





“No sabemos si los rusos quieren en serio poner fin a la guerra”estimó Marco Rubio este sábado. Francia, que ocupa la presidencia rotatoria del G7, también reunirá este sábado a los ministros de Asuntos Exteriores para discutir importantes cuestiones internacionales.