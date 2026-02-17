Keir Starmer anuncia que el Reino Unido desplegará su grupo de ataque de portaaviones en el Atlántico Norte “este año”

Publicado el 14 de febrero de 2026 a las 12:36 p.m. Lectura: 1 min.







El Reino Unido desplegará “Este año” su grupo de portaaviones en el Atlántico Norte y el Extremo Norte, como parte de una misión de seguridad ante la amenaza rusa, anunció este sábado 14 de febrero el primer ministro Keir Starmer.





“Puedo anunciar hoy que el Reino Unido desplegará este año su grupo de ataque de portaaviones en el Atlántico Norte y el Alto Norte, centrado en el portaaviones “HMS Prince of Wales”, que operará junto a Estados Unidos, Canadá y otros aliados de la OTAN (…)”afirmó el líder laborista en la Conferencia de Seguridad de Múnich.





Describió este anuncio como “una fuerte demostración de nuestro compromiso con la seguridad euroatlántica”.





Francia también desplegará su grupo de portaaviones en la zona en 2026.









En el proceso, el Ministerio de Defensa británico aclaró que este despliegue “con buques de guerra de la Royal Navy, aviones F-35 y helicópteros” tiene como objetivo “disuadir la agresión rusa y proteger la infraestructura submarina vital”.





“En los últimos dos años, el número de barcos rusos que amenazan las aguas británicas ha aumentado un 30%”detalla más el comunicado de prensa del ministerio.





“Este despliegue ayudará a que Gran Bretaña esté lista para el combate, aumentará nuestra contribución a la OTAN y fortalecerá nuestras operaciones con aliados clave, garantizando la seguridad del Reino Unido en casa y su fuerza en el extranjero”.declaró el ministro de Defensa, John Healey, citado en un comunicado de prensa de su ministerio.









El Atlántico Norte es la zona en la que los submarinos rusos pueden entrar y operar saliendo de sus bases en la Flota del Norte o en la Flota del Báltico, tras atravesar el paso estratégico entre las costas de Groenlandia y las del Reino Unido, el GIUK (Groenlandia, Islandia, Reino Unido), especialmente vigilado por los aliados.





Recientemente, la administración estadounidense ha ejercido mucha presión sobre Dinamarca y Europa al afirmar que quiere adquirir Groenlandia para garantizar la protección de Estados Unidos, acusando a Copenhague y a los europeos de no hacer lo suficiente para enfrentar las amenazas rusas y chinas en el Ártico e implícitamente en el Atlántico Norte.