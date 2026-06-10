Mundial 2026 y apuestas deportivas: el gobierno acusado de bloquear una campaña de prevención

Cita festiva a nivel mundial, el Mundial de fútbol, ​​que comienza el jueves 10 de junio en América del Norte, es un período con elevados riesgos de adicción a las apuestas deportivas para los jóvenes y los jugadores excesivos, objetivos del potente marketing de operadores como Winamax o Unibet, según asociaciones y expertos.

En Francia, los apostadores excesivos, caracterizados por una pérdida de control (la incapacidad de dejar de jugar o jugar menos a pesar de las consecuencias financieras, psicológicas, familiares o sociales negativas) se estiman en el 15% de los apostadores, o tres veces más que en todos los juegos de azar.

Pero estos “pueden verse especialmente atacados” por el marketing de los operadores deportivos, que este año gastarán 785 millones de euros en publicidad, la mitad en digital, un “Cantidad hasta un 25%”declaró Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta de la policía de los juegos, la Autoridad Nacional de los Juegos (ANJ), el jueves pasado a “Parisien”.

La Copa Mundial de Fútbol es una “período de riesgo”con un “Promoción de apuestas cada vez más eficaz” mezclando influencers, anuncios, asesores de apuestas, bonificaciones, etc., subrayó. Y desear, como en el Reino Unido, una prohibición de la publicidad. “en un período de cinco minutos antes a cinco minutos después” el final de un partido para proteger a los menores.

Una medida insuficiente, juzga el colectivo “La salud pública en peligro”. Este último dijo este miércoles “consternado” ver una campaña de prevención sobre la adicción a las apuestas deportivas “obstruido” por el gobierno, el tercero consecutivo, según estos agentes de Salud Pública de Francia y estos sindicatos, que no se transmite. “El gobierno juega con la salud de los franceses”estima este colectivo en un comunicado de prensa: “Esta vez se trata de la campaña de prevención de apuestas deportivas” de la agencia de salud “que está bloqueado por decisiones del Gobierno”.

“Después del reciente bloqueo de la campaña de prevención del calor y de la ausencia de una campaña de prevención del tabaquismo durante el Día Mundial Sin Tabaco el 31 de mayo, es la campaña “Apostar no es nada” la que no se retransmitirá con motivo del Mundial de Fútbol”deploramos a estos agentes del SpF y a la intersindical.

Esta campaña que “La alerta sobre los peligros de las apuestas deportivas se emitiría a mediados de mayo” antes del Mundial, “antes de que los operadores de juego desplieguen su arsenal publicitario con recursos mucho mayores que los de la salud pública”continúan. ella hubiera “ha permitido exponer más eficazmente a los apostadores a los mensajes de prevención y dirigirlos hacia el sistema de ayuda remota “Servicio de información de jugadores””detallan.

Para Myriam Savy, responsable de promoción de Addictions France, la publicidad entre “una hora antes y una hora después” partidos en redes sociales y en televisión. “Hay que prohibir también el patrocinio, que no es considerado publicidad por parte de Arcom, con el que los operadores se hacen visibles en todas partes”inculcando la idea de que “Las apuestas deportivas son parte de la experiencia deportiva, lo que la trivializa”suplica.

Según los estudios, ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 17 años afirman estar expuestos a publicidad de apuestas deportivas, a través de los medios tradicionales (televisión, radio), pero también de las redes sociales y de los puntos de venta. M6 y beIN Sports, emisoras del evento, así como AFJEL, que agrupa a los operadores (Winamax, Betclic, NetBet, Vbet, etc.), anunciaron que se abstendrían de hacer publicidad durante el “descansos para refrescarse” partidos. “Pero no han anunciado que dejarán de hacer publicidad a través de influencers, enviar notificaciones para incentivar el juego o eliminar recompensas económicas”señala Myriam Savy, y añade: “Es normal: el 60% de su facturación proviene de jugadores excesivos”según la ANJ.