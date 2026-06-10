En medio de una semana oscura, Darmanin renuncia a la “declaración de culpabilidad”, medida emblemática de su reforma judicial

Publicado el 10 de junio de 2026 a las 18:38 horas. Lectura: 1 min.

Los días pasan y las dificultades también. Gérald Darmanin anunció este miércoles 10 de junio la retirada del “declararse culpable” penal de su proyecto de reforma de la justicia, rechazado por la mañana por los diputados en la Comisión de Derecho de la Asamblea,

En un mensaje publicado en X, el Ministro de Justicia se justifica invocando en particular una falta de “ consenso » en torno a su propuesta. “Con espíritu de responsabilidad y para responder a la urgente necesidad de mejorar nuestra justicia penal, me parece necesario proponer a la representación nacional la retirada de esta disposición”, añade.

Gérald Darmanin anunció que un “trabajo de profundización” se puede realizar “en los próximos meses en un clima de paz”bajo los auspicios de la Comisión Jurídica. todo el asunto “para que esta medida, útil para los franceses y vigente entre muchos de nuestros vecinos europeos, pueda ser probada en nuestro país”.

El procedimiento para el juicio por delitos reconocidos (PJCR) preveía que a cambio de un reconocimiento de los hechos por parte del imputado, se le ofrecería una pena máxima un tercio menor de la que normalmente incurre, reduciéndose la audiencia a medio día. Objetivo: acelerar la tramitación de los asuntos y luchar contra la congestión judicial.

Aunque ahora alega la falta de consenso, Gérald Darmanin luchó ferozmente para convencer a la gente de la necesidad de declararse culpable, basándose en particular en el ejemplo de España, mientras los abogados franceses estaban en pie de guerra. Este último incluso lanzó una huelga de trabajo bajo control en abril. “Este proyecto de ley industrializa la justicia. Lo que llamamos declaración de culpabilidad en materia penal es en realidad una justicia de renuncia”denunció en una columna en “New Obs” Christophe Bayle, presidente de la Conferencia de Presidentes de Francia. “Las víctimas piden poder hablar en el contexto de un enfrentamiento contradictorio con el perpetrador”defendió por su parte la presidenta del Consejo Nacional de Abogados, Julie Couturier.

Bajo presión, el gobierno se comprometió a excluir de su ámbito de aplicación la violación y todos los delitos punibles por el Tribunal Penal, pero la izquierda, al igual que la Agrupación Nacional, siguió oponiéndose a la medida. El rechazo en comisión del proyecto de ley es “Malas noticias para las víctimas”estimó el entorno de Gérald Darmanin, que lamentó un bajo número de votantes y “una submovilización de los diputados del Renacimiento”.

El ministro de Justicia, a quien La France insoumise pide su dimisión, afronta una semana oscura. Lleva días bajo una fuerte presión política y mediática tras la trágica muerte de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto asesino había sido objeto de varias denuncias y denuncias por violencia sexual contra menores, sin que nunca se hubiera preocupado realmente.