En Armenia, el partido de Nikol Pashinian, partidario de una “rificación con Occidente”, lidera en gran medida las elecciones legislativas

El partido del primer ministro armenio, Nikol Pashinian, ganó ampliamente, según los primeros resultados publicados este lunes 8 de junio, las elecciones legislativas del domingo, una victoria que debería consolidar el giro geopolítico de este país caucásico hacia Occidente. Suficiente para desencantar a Moscú.

Al final del recuento de todos los colegios electorales, el partido Contrato Civil de Nikol Pashinian está claramente por delante de su oponente, la alianza Armenia Fuerte del empresario ruso-armenio Samvel Karapetian, con el 49,8% y el 23,3% de los votos respectivamente. Nikol Pashinian afirmó “una victoria histórica”.

Otras dos fuerzas de oposición, la alianza armenia del ex presidente Robert Kocharian y el partido Armenia Próspera, obtuvieron el 9,9% y el 4% de los votos respectivamente, según la Comisión Electoral, que constató una tasa de participación del 59%.

El Primer Ministro hizo campaña destacando su imagen de líder cercano a la población y opuesto a las antiguas élites postsoviéticas, a pesar de las críticas de sus oponentes que denuncian sus tendencias cada vez más autoritarias.

Nikol Pashinian prometió con su partido un contrato civil de “Continuar la carrera hacia el acercamiento con Occidente”aunque dijo que quería mantener fuertes vínculos con Rusia. Los deseos de este ex periodista de 51 años de reorientar las relaciones de la antigua república soviética hacia Europa y Estados Unidos, llegando incluso a una posible adhesión a la UE, provocaron la ira de Rusia, que amenazaba a Ereván con graves consecuencias.

Vinculadas por dos siglos de historia, Armenia y Rusia siguen siendo oficialmente aliadas. Pero Ereván está aumentando sus gestos de acercamiento con Bruselas y Washington, prometiendo considerar unirse a la UE y abandonar su alianza militar con Moscú. Poco antes de la votación, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre una repetición de la “Escenario ucraniano” y Rusia, principal socio económico de Armenia, ha adoptado restricciones a las importaciones de productos agrícolas de ese país. También se acusa a Moscú de estar detrás de una campaña de desinformación dirigida a los votantes armenios. Rusia, por su parte, denunció este lunes la “presiones” sobre la oposición y “interferencia” de la UE durante las elecciones legislativas del domingo en Armenia, tras los resultados de las elecciones.

El candidato Samvel Karapetian, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2025 por acusaciones, que él rechaza, de “complot para usurpar el poder”, advirtió contra cualquier “prisa imprudente” desde Armenia hacia Occidente. Denunció legislativas “vergonzoso” y habló de violaciones y represión a la oposición, incluido el arresto, según él, de decenas de miembros de su equipo de campaña.

“El pueblo armenio votó por la prosperidad y la cooperación regionales y espero que esto conduzca a una respuesta positiva de Turquía y Azerbaiyán”declaró Nikol Pashinian durante una conferencia de prensa, insistiendo en que“Debemos institucionalizar la paz entre Armenia y Azerbaiyán”.

Armenia sufrió una derrota militar contra Azerbaiyán en 2020 por el control del enclave de Karabaj, recuperado definitivamente por la fuerza por Bakú en 2023. Un acontecimiento que provocó el éxodo de unos 100.000 armenios que habitaban este territorio. La derrota contra Azerbaiyán y la pérdida de Karabaj han enfriado las relaciones con Rusia, a la que Ereván critica por no haber intervenido lo suficiente a su favor.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó por su parte que la UE estaba “junto a Armenia”quien según ella “Está cada vez más cerca de Europa”escribió en X.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya felicitó a Nikol Pashinian por la “gran victoria” de su partido. Dice que quiere acompañar al “proximidad con Europa” de Armenia y “fortalecer aún más nuestra cooperación”. En reacción al resultado electoral, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky felicitó a Nikol Pashinian y pidió a la UE que “brindar apoyo concreto” lo más rápido posible a Armenia.