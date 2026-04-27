Lo que sabemos sobre el contenido del informe adoptado por los eurodiputados

Este informe de casi 400 páginas, redactado después de cuatro meses de audiencias de alta tensión, podrá hacerse público en una semana, a partir del 4 de mayo. Este retraso se explica por el reglamento de la Asamblea Nacional, que estipula que esta última puede constituirse por sí misma. “en comité secreto” Y “decidir, mediante votación especial, no autorizar la publicación total o parcial del informe” dentro de los cinco días siguientes a la publicación del expediente en el Diario Oficial”, especifica LCP. Sólo transcurrido este plazo se podrá publicar el contenido del informe.

Según fuentes cercanas a la comisión al diario “Le Monde”, el documento contiene cerca de 80 propuestas, incluidas medidas de choque que someterían a France Télévisions a una severa austeridad si se aplicaran. Todas las medidas de ahorro liberarían más de mil millones de euros, es decir, una cuarta parte de los fondos asignados por el Estado a la radiodifusión pública. El monto se asignaría a “mantenimiento del patrimonio” del Estado y la reducción de la deuda del país.

En el informe, Charles Alloncle recomienda, por ejemplo, eliminar los canales France 4 y France TV Slash, dedicados al público joven, para “redistribuir recursos” hacia una nueva oferta difundida en France.tv y en las redes sociales.

France 2 y France 5 se fusionarían en beneficio de una “gran cadena general”mientras que Franceinfo y France 24 también se fusionarían en una única entidad. En cuanto a la radio, Charles Alloncle sugiere eliminar Mouv’, la filial de Radio Francia especializada en hip-hop.

Entre otras medidas, Charles Alloncle propone someter a las personalidades de la radio y la televisión públicas a una estricta neutralidad y volver a la designación de los dirigentes de France Télévisions y Radio France por el Elíseo.

A “regresar a ORTF”critica un diputado del bloque central. Pero no pone sobre la mesa la opción de privatizar la radiodifusión pública, que la Agrupación Nacional apoya.

Más allá de estas impactantes propuestas, los parlamentarios se mostraron reacios a dar luz verde al informe debido a la ” su “ empleado, según ellos, por Charles Alloncle. El jefe de los diputados del PS, Boris Vallaud, había denunciado en particular ” mentiras “ Y “inclinación” en este informe “dependiente”. Constituye una verdadera “folleto ideológico”según los Insoumis que lo querían “censurar”.