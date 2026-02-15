Asunto Epstein: los magistrados investigarán posibles delitos vinculados a los franceses

Publicado el 15 de febrero de 2026 a las 9:38,

actualizado el 15 de febrero de 2026 a las 10:32 a.m. Lectura: 3 min.







La justicia francesa volverá a ocuparse del asunto Epstein. Tras la publicación de millones de documentos relacionados con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, la fiscalía de París anunció el sábado la remisión a los magistrados principales para que analicen posibles delitos relacionados con franceses y procedan “a un reanálisis completo del expediente de investigación” del ex agente modelo Jean-Luc Brunel, fallecido bajo custodia en 2022.





La fiscalía precisó que los elementos buscados podrían referirse “delitos de diversa naturaleza, particularmente de naturaleza sexual o financiera”. Explicó que estaba trabajando en la explotación de documentos recién publicados en Estados Unidos, “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y en conjunto con la dirección nacional de la policía judicial (…) con el fin de abrir investigaciones” si se cometieron delitos.









La PNF anunció el 6 de febrero que había abierto una investigación preliminar sobre “Lavado de fraude fiscal agravado” dirigido al ex Ministro de Cultura y ahora ex presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA), Jack Lang, y a su hija Caroline Lang, también citados en estos “Archivos Epstein”.









La fiscalía de París indicó el sábado que había recibido tres nuevos casos de los que se hizo eco la prensa.





Una investigación tiene como objetivo, en particular, posiblemente “apoyar” un simple informe enviado el 10 de febrero por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el diplomático Fabrice Aidan, citado en el “Archivos Epstein”.





La fiscalía también analiza una denuncia de una mujer sueca, recibida el 11 de febrero, y presentada contra Daniel Siad, un reclutador modelo muy vinculado a Jeffrey Epstein, acusándolo de “actos de naturaleza sexual que ella describe como violación y que probablemente fueron cometidos en Francia en 1990”.









Finalmente, el 12 de febrero, la fiscalía de París “recibí, tras la renuncia de la fiscalía de Thonon-les-Bains, una denuncia presentada contra el director de orquesta Frédéric Chaslin”. “Este procedimiento, relacionado con actos de acoso sexual presuntamente cometidos en 2016”actualmente está en análisis, destacó.





La fiscalía de París también procederá “a un reanálisis completo del expediente de investigación” en el que fue acusado el ex agente de modelos Jean-Luc Brunel, amigo íntimo de Jeffrey Epstein, y que se cerró con un despido en julio de 2023 tras el suicidio mientras estaba detenido, en febrero de 2022, de este último.





“De hecho, ninguna otra persona había sido imputada en este caso”recordó la fiscalía. El objetivo es “poder extraer cualquier pieza que pueda ser reexplotada útilmente en un nuevo marco de investigación”aclaró.









Este último fue contactado en el verano de 2019 por dos informes de la asociación Inocencia en peligro y una carta de la asociación Mujer y libre que evocaba la complicidad francesa en el caso de Epstein en Estados Unidos. Una denunciante había acusado a Jean-Luc Brunel de haberla violado en los años 80, cuando apenas era adulta y trabajaba como modelo. La fiscalía de París confió entonces la investigación a la OCRVP (Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas).





“Los investigadores resumieron las audiencias de un procedimiento estadounidense señalando que Jean-Luc Brunel era un amigo cercano de Jeffrey Epstein; que ofrecía trabajos de modelo a niñas pobres; que había participado en actos sexuales con niñas menores de edad en los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Americanas, París y el sur de Francia”.señala la fiscalía.





En respuesta a una convocatoria de testigos, varias mujeres indicaron haber participado en veladas en París en las que se consumían grandes cantidades de alcohol y cocaína y en las que se había puesto en contacto a jóvenes con Jean-Luc Brunel. Algunos han dado testimonio de un ambiente de prostitución y drogas nocivas para los menores, así como de un clima de violencia sexual.









Diez mujeres habían implicado a Jean-Luc Brunel, varias de las cuales describieron haber sido obligadas a beber alcohol, haber perdido sus medios o incluso el conocimiento total y haber sido sometidas a penetración sexual, mientras que algunas de ellas aún no eran adultas, según el fiscal.





“Uno describió a Jean-Luc Brunel como quien envió nuevas chicas jóvenes a Jeffrey Epstein, con el pretexto de sesiones fotográficas, desde Europa del Este o América Latina. Otros indicaron que se habían visto obligadas a mantener estas relaciones sexuales, debido a su corta edad, al control que Jeffrey Epstein o Jean-Luc Brunel tenían sobre ellas.añadió la fiscalía.



