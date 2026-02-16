



¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 14 y domingo 15 de febrero.









Atacado el jueves por la noche en Lyon y hospitalizado en estado grave, Quentin, un estudiante nacionalista de 23 años cercano al colectivo identitario Némésis, sucumbió a sus heridas el sábado 14 de febrero. El joven fue atacado al margen de una conferencia por la eurodiputada del LFI Rima Hassan, en circunstancias aún no claras.





Según el abogado de su familia, “una emboscada, metódicamente preparada, parece haber sido preparada para Quentin por individuos organizados y entrenados, en gran número y armados, algunos con rostros enmascarados, que habían realizado una exploración previa y con complicidad a priori”. TF1 retransmitirá el sábado en su horario de las 20 horas. News un vídeo presentado como el del ataque, donde vemos a tres hombres siendo golpeados y pateados, uno de los cuales permanece en el suelo, aparentemente inanimado. El fiscal de Lyon celebrará una rueda de prensa el lunes a las 15.00 horas.









Varios dirigentes políticos no esperaron a los resultados de la investigación, aún en curso, para abordar la tragedia. “Es claramente la ultraizquierda la que mató” joven Quentin, dijo Gérard Darmanin el domingo al micrófono de RTL, señalando inmediatamente el “Complacencia de La France insumisa (…) por la violencia política”. “Los discursos políticos, particularmente los de LFI, lamentablemente conducen (…) a violencia extrema, en las redes sociales y en el mundo físico”.









Acusado por Gérald Darmanin de haber alimentado a los “violencia política” Tras la muerte de Quentin en Lyon, los Insoumis también fueron objeto de críticas por parte de Emmanuel Macron este fin de semana.





En una entrevista concedida a Radio J el domingo por la mañana, el Jefe de Estado describió a su vez al LFI como un movimiento que “ en la extrema izquierda ». Una forma de refrendar la nueva clasificación de partidos políticos, establecida a principios de febrero por el Ministerio del Interior con vistas a las elecciones municipales de marzo -y que los Insoumis pretenden impugnar ante el Consejo de Estado-. Una clasificación que cuestiona a los historiadores y politólogos entrevistados por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”.





Pero el Jefe de Estado, sobre todo, relanzó la recurrente acusación de antisemitismo contra el LFI en el contexto de los veinte años del asesinato de Ilan Halimi, conmemorado el viernes. A este respecto, los Insoumis “contravienen principios fundamentales de la República” y hay “Están surgiendo expresiones claramente antisemitas” en sus filas, dijo Emmanuel Macron. “Ningún activista de La France insoumise ha sido condenado jamás por antisemitismo, ninguno de ellos ha hecho jamás expresiones antisemitas”respondió Manuel Bompard.













Tras la publicación de millones de documentos relacionados con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, la fiscalía de París anunció el sábado la remisión a magistrados encargados de analizar posibles delitos relacionados con franceses.





La fiscalía precisó que los elementos buscados podrían referirse “delitos de diversa naturaleza, particularmente de naturaleza sexual o financiera”. Explicó que estaba trabajando en la explotación de documentos recién publicados en Estados Unidos, “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y en conjunto con la dirección nacional de la policía judicial (…) con el fin de abrir investigaciones” si se cometieron delitos.









La fiscalía de París también procederá “a un reanálisis completo del expediente de investigación” en el que fue acusado el ex agente de modelos Jean-Luc Brunel, amigo íntimo de Jeffrey Epstein, y que se cerró con un despido en julio de 2023 tras el suicidio mientras estaba detenido, en febrero de 2022, de este último. “De hecho, ninguna otra persona había sido imputada en este caso”recordó la fiscalía. El objetivo es “poder extraer cualquier pieza que pueda ser reexplotada útilmente en un nuevo marco de investigación”aclaró.









Encarcelado, condenado y luego envenenado. El opositor ruso Alexeï Navalny, fallecido el 16 de febrero de 2024 en una prisión rusa en circunstancias turbias, fue “envenenado” con un “toxina rara” por Moscú, acusaron el sábado cinco países europeos (Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos), durante un anuncio al margen de la conferencia de seguridad de Múnich.









Londres, que anunció que informará del envenenamiento a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), precisó “La toxina mortal, presente en la piel de las ranas dardo ecuatorianas (epibatidina), fue encontrada en muestras tomadas del cuerpo de Alexeï Navalny”. Esta sustancia tiene “muy probablemente condujo a su muerte”.









Sophie Adenot se instaló el sábado en la Estación Espacial Internacional (ISS) para una misión de aproximadamente ocho meses que marca el regreso de una francesa al espacio después de 25 años.





Con una gran sonrisa, la astronauta de 43 años entró por primera vez en la ISS hacia las 22:30 horas, poco más de dos horas después del acoplamiento de la nave que la llevó allí junto a los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, y al ruso Andreï Fediaïev.









La tripulación denominada Crew-12 tardó unas 34 horas en llegar a la Estación Espacial Internacional, situada a 400 kilómetros de la Tierra, desde el lanzamiento de su nave por un cohete SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida, el viernes. “Fue un viaje intenso pero muy divertido.comentó Sophie Adenot al final de la transmisión en vivo de la NASA. Estoy orgulloso de embarcar a Francia y Europa en esta increíble aventura que trasciende fronteras”.



