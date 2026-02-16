Los europeos se preguntan sobre el futuro de su paraguas nuclear

Publicado el 14 de febrero de 2026 a las 13:24 horas. Lectura: 3 min.







“He iniciado conversaciones confidenciales con el presidente francés sobre el tema de la disuasión nuclear europea”declaró el canciller alemán Friedrich Merz el viernes 13 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Munich (MSC). Este debate está ganando impulso entre los líderes y especialistas nucleares europeos a medida que aumenta la doble incertidumbre.





Los europeos están atrapados entre dos fuegos: primero, la agresividad de Rusia, que libra una guerra en Ucrania protegida por la sombra de su arsenal nuclear. Muchos funcionarios europeos dicen estar convencidos de que Moscú intentará atacar otros territorios europeos de una forma u otra.





Y, por otro lado, los europeos están cuestionando la fuerza del apoyo estadounidense a largo plazo, mientras que Estados Unidos los ha presionado para que gasten más en su defensa y la administración Trump parece favorecer un enfoque transaccional en las relaciones internacionales.









“Cuidado con el déficit de disuasión”advierten en un informe publicado para el MSC once expertos de varios países, el Grupo Europeo de Estudio Nuclear, que evalúa “Las opciones nucleares de Europa”. Tienen cinco escenarios y “ninguno es bueno”advierten. “No existe una solución milagrosa en términos de disuasión, ningún medio barato y sin riesgos”.









“Los europeos ya no pueden delegar su pensamiento sobre la disuasión nuclear en los Estados Unidos. La era de la complacencia estratégica ha terminado para Europa. Por muy difícil que sea, el nuevo entorno de seguridad exige que los responsables de la toma de decisiones europeos aborden de frente y sin demora el papel de las armas nucleares en la defensa del continente e inviertan los recursos necesarios.advierten.









Las cinco opciones son: seguir confiando en la disuasión estadounidense, fortalecer el papel de las armas nucleares británicas y francesas como elemento de disuasión europeo, desarrollar conjuntamente un elemento de disuasión europeo, multiplicar los elementos de disuasión nacionales europeos y desarrollar un elemento de disuasión europeo estrictamente convencional.





El camino del status quo es fuerte en un continente que se ha refugiado complacientemente durante décadas bajo el ala protectora de su aliado estadounidense, y donde sólo dos países, Francia y el Reino Unido, tienen un arsenal atómico inconmensurable con el de Washington.













París y Londres ya han iniciado una “fortalecer su cooperación nuclear”recordó el primer ministro británico, Keir Starmer, ante el MSC. La opción del ascenso al poder de estos dos países es elogiada con cautela y no se considera fuera del marco de la OTAN.





“Para nosotros la OTAN es un marco que funciona, que tiene planificación, capacidades, doctrinas”añade Margus Tsahkna. La línea es la misma para Friedrich Merz: una disuasión europea sólo puede concebirse dentro del marco de la OTAN. “No permitiremos que aparezcan diferentes zonas de seguridad en Europa”dijo.













De todos modos, “Este debate está saliendo del círculo de expertos hacia la esfera política”explica la investigadora francesa Héloïse Fayet, de Ifri, que participó en la redacción del informe del MSC. “Es muy positivo, pero ahora necesitamos actuar”.









Es en este panorama que Emmanuel Macron deberá pronunciar un importante discurso sobre la doctrina francesa a finales de febrero. En Múnich explicó que estaba considerando“articular” allá “doctrina nacional, que está garantizada y controlada por la Constitución, con cooperación especial, ejercicios conjuntos e intereses de seguridad comunes con ciertos países clave”. “Este discurso generó enormes expectativas en Europa” advierte Héloïse Fayet.





“El presidente Macron pronunciará un discurso importante”coincide la estadounidense Rose Gottemoeller, ex vicesecretaria general de la OTAN y negociadora principal del tratado de desarme New Start en 2010.





“Aportará claridad sobre cómo ve las cosas el presidente francés”porque, recuerda, “Estos son los líderes más altos, el Primer Ministro del Reino Unido, el Presidente de los Estados Unidos. (y el presidente francés, nota del editor) – quiénes, en última instancia, son responsables de las decisiones nucleares”.