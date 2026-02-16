Alexeï Navalny envenenado con una “toxina rara” por Rusia: lo que sabemos





Encarcelado, condenado y luego envenenado. El opositor ruso Alexeï Navalny, fallecido el 16 de febrero de 2024 en una prisión rusa en circunstancias turbias, fue “envenenado” con un “toxina rara” por Moscú, acusan cinco países este sábado 14 de febrero durante un anuncio al margen de la conferencia de seguridad de Munich.





“Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos están convencidos de que Alexei Navalny fue envenenado con una toxina letal”declararon estos países en una declaración conjunta (en inglés).









Londres también anuncia que informará del envenenamiento a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), “como una flagrante violación por parte de Rusia” de su convención y llama a Moscú “cesar inmediatamente esta peligrosa actividad”.









El Ministerio de Asuntos Exteriores explica que “Un trabajo constante y colaborativo ha confirmado, mediante análisis de laboratorio, que la toxina mortal presente en la piel de las ranas dardo ecuatorianas (epibatidina) fue encontrada en muestras tomadas del cuerpo de Alexeï Navalny”. Añaden que esta toxina tiene “muy probablemente condujo a su muerte”.





Estas nuevas conclusiones confirman la tesis defendida por la viuda del opositor, Yulia Navalnaïa, quien afirmó en septiembre de 2025 que su marido había sido “envenenado”. “Hace dos años (…) dije “Vladimir Putin mató a mi marido” (…) Y hoy estas palabras se han convertido en un hecho comprobado por la ciencia”declaró al margen de la Conferencia anual de Seguridad de Munich.





Para la Ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, “Sólo el gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia”. “Hoy, junto con su viuda, el Reino Unido destaca el bárbaro plan del Kremlin para silenciar su voz”añadió.









“Ahora sabemos que Vladimir Putin está dispuesto a utilizar armas bacteriológicas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder”declaró el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, añadiendo que Francia “rinde homenaje a esta figura de la oposición, asesinada por su lucha por una Rusia libre y democrática”.









En su comunicado de prensa, los cinco países dicen “Preocupado porque Rusia no ha destruido todas sus armas químicas”acusando a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas. También mencionan la muerte de una mujer británica en 2018, víctima colateral del envenenamiento con Novichok del ex doble agente ruso Sergei Skripal. Una investigación independiente, cuyas conclusiones se publicaron en diciembre, destacó la “responsabilidad moral” del Presidente Vladimir Putin en la muerte de esta madre de 44 años.









Carismático activista anticorrupción y feroz opositor a la invasión rusa de Ucrania lanzada en 2022, Alexeï Navalny participó en varias manifestaciones y fue condenado a cinco años de prisión en 2013 por malversación de fondos, tras lo que denuncia como un juicio político y por el que obtuvo una pena suspendida en apelación. Se postuló en las elecciones de 2013 para alcalde de Moscú. Convertido en el rostro de la oposición, obtuvo el 27,2% de los votos contra el alcalde saliente, cercano a Putin.





Esta campaña aumentó su notoriedad, pero dos años más tarde su partido, el Partido del Progreso, fue prohibido. Luego difunde videos virales de investigaciones denunciando la corrupción del poder ruso. En 2017, publicó una investigación en YouTube en la que acusaba al primer ministro Dmitry Medvedev de estar al frente de un imperio inmobiliario financiado por oligarcas.





En 2018, su candidatura a las elecciones presidenciales fue rechazada por la comisión electoral. En agosto de 2020, mientras hacía campaña para las elecciones regionales, Alexeï Navalny fue víctima de un primer intento de asesinato, también por envenenamiento, tras el cual pasó varios meses convaleciente en Berlín. Optó por regresar a Rusia en enero de 2021, donde fue arrestado nada más bajar del avión.









Su entorno divulga una primicia sobre un palacio construido por Putin a orillas del Mar Negro. La investigación cuenta con decenas de millones de visitas en YouTube y el escándalo es tal que Vladimir Putin debe desmentirlo personalmente.





Condenado por “fraude” a dos años y medio de prisión, Navalny fue enviado primero a una colonia penal a 100 kilómetros al este de Moscú. declarado culpable de” estafa “ Y “desacato al tribunal”, Luego, en marzo de 2022, fue condenado a nueve años de prisión y trasladado a una prisión a 250 kilómetros al este de Moscú. El 4 de agosto de 2023, Navalny fue condenado a diecinueve años de prisión por “extremismo”. Luego fue trasladado a la colonia penal de Kharp en el Ártico ruso. Aquí murió, a la edad de 47 años, el 16 de febrero de 2024.





Tras su muerte, las autoridades se negaron durante varios días a entregar su cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de sus seguidores, que acusaron a las autoridades de haberlo “matado” y de intentar encubrir su asesinato. Acusaciones negadas por el Kremlin.









El anuncio del envenenamiento por parte de los cinco países se produce dos días antes del segundo aniversario de la muerte de Navalny. El año pasado, varios cientos de personas acudieron a su tumba el 16 de febrero para depositar flores, a pesar del riesgo de represión.









De hecho, las autoridades rusas han desmantelado metódicamente el movimiento de Alexei Navalny, enviando a prisión a varios de sus seguidores. En enero de 2025, tres de los abogados que defendieron al opositor fueron condenados a penas que oscilaban entre tres años y medio y cinco años de prisión por haber transmitido sus mensajes mientras estaba detenido. En abril de 2025, cuatro periodistas fueron condenados a su vez a cinco años y medio de prisión, acusados ​​de haber colaborado con la organización clasificada. “extremista” Por Alexéi Navalny.



