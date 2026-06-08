Muerte de Lyhanna: Darmanin bajo presión, la izquierda pide la dimisión del Ministro de Justicia

¿“Renuncia de Darmanin”? Esta es la pequeña música que suena este fin de semana tras la muerte de Lyhanna, que lleva el nombre de esta colegiala de 11 años encontrada muerta en el Gers. El principal sospechoso, Jérôme B., era objeto de una denuncia no tramitada por violación de una menor desde agosto de 2025. ¿Cómo es posible? El ministro de Justicia critica “Fracasos y malas prácticas profesionales” lo cual, de comprobarse en el marco de una investigación administrativa iniciada apresuradamente el 3 de junio, será sancionado. Varios funcionarios electos, particularmente de izquierda, enfatizan especialmente la “responsabilidad política” del Ministro de Justicia en este asunto.

El 5 de junio, durante el rodaje de 20 Horas de TF1, Gérald Darmanin volvió al asunto Lyhanna. “La institución judicial no protegió a esta pequeña, sacaré todas las consecuencias”advierte.

La historia oficial, difundida mediante un discurso anónimo de la Cancillería, implica al fiscal de Auch, responsable de la denuncia no procesada contra Jérôme B., que supuestamente no aplicó la circular que pedía que se diera prioridad a los niños víctimas. “Estoy furioso porque no se siguieron mis instrucciones”escribe el ministro en su cuenta X.

Un afán por nombrar culpables y prometer sanciones que tensan al poder judicial. La Unión de Magistrados señala que desde 2025 se han distribuido 42 circulares y 72 despachos, priorizando sucesivamente diversos temas. Y esto, “sin plantearse la cuestión de si los servicios tienen capacidad para integrarlos”asola al sindicato mayoritario. Además, como señaló la Conferencia de Fiscales Generales y de Fiscales del Estado del 5 de junio, los servicios de policía y de gendarmería desbordados provocan tiempos de tramitación de los casos alarmantes.

Como Guardián de los Sellos y ex Ministro del Interior, ¿sería responsable Gérald Darmanin? “Asumo la responsabilidad de lo mío (responsabilidades) pidiendo disculpas, hablando delante de los franceses, respondiendo a las preguntas de la Asamblea Nacional y del Senado”.se atreve en TF1, después de haberse disculpado “en nombre de la justicia”. Hablando de sí mismo en tercera persona, incluso promete un mañana brillante: “Hoy es un gran fracaso, pero quiero decirles a los franceses que hay un Ministro de Justicia que dirige su administración y que la reformará. »

Un discurso que no convence. Gérald Darmanin, salvado durante las preguntas al gobierno en el Parlamento los días 2 y 3 de junio, es ahora el blanco de los llamamientos a su dimisión desde toda la izquierda. “Hace balance de su propia acción, que despojó a los magistrados, desmanteló la policía judicial, recortó 400 millones de euros, priorizó las operaciones mediáticas sobre la violencia contra los niños.enumeró al diputado del LFI Hadrien Clouet en X el viernes 5 de junio. Y entonces Darmanin dimite. »

Este domingo 7 de junio, en LCI, la jefa de los diputados de La France insoumise, Mathilde Panot, acusa al ministro de haber iniciado una “pisoteo de la justicia” reduciendo sus medios “año tras año”. La muerte de Lyhanna no fue una “disfunción” pero la marca de un “problema sistémico”asegura el electo rebelde, acusando al Guardián de los Sellos de “no haber escuchado ninguna de las advertencias que se han hecho durante años, tanto por parte de los profesionales de la protección infantil como de los profesionales de la justicia”.

Mathilde Panot también dice “sorprendido” que Gérald Darmanin “punta del dedo” un magistrado, en este caso el fiscal de Auch, ante “ser conmovido” que fue víctima de amenazas – la Cancillería presentó una denuncia. “No es una responsabilidad individual la que hay que señalar, es ante todo una responsabilidad política”juzga el miembro de Val-de-Marne. Y si admite que su partida “No cambiaría la política sustantiva”sin embargo, considera que “enviaría una señal política de quienes hoy tienen una responsabilidad”.

Invitado en France 3, el secretario general del Partido Socialista, Pierre Jouvet, dijo que esperaría “responsabilidad política” en este asunto. Señalando “Líderes políticos que nunca son responsables de nada”el eurodiputado del PS critica a Emmanuel Macron, en el poder desde hace diez años, que declaró que no quería “No escucho ningún argumento sobre los medios en este asunto” : “La realidad es que desde hace años la justicia ya no tiene medios para sobrevivir en todos nuestros territorios. »

Antes de aclarar el punto: “Habría sido Guardián de los Sellos y habría estado en el lugar de Gérald Darmanin, habría presentado mi dimisión al Presidente de la República”asegura. Una invitación a abandonar el gobierno, sin decirlo explícitamente: “No le pido que dimita, él es responsable de sus acciones y de sus decisiones políticas. » El arte de los matices.