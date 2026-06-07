Guerra en Ucrania: tono provocador, propuesta de tête-à-tête y negativa del Kremlin... Desciframos la carta de Zelensky dirigida a Putin

“Sugiero una reunión”. En una carta abierta, publicada este jueves 4 de junio, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propuso a su homólogo ruso, Vladimir Putin, una reunión diplomática cara a cara, y en terreno neutral, para “poner fin a esta guerra”. Este último se negó este viernes. Si el presidente ucraniano ha convocado al líder ruso a una reunión varias veces desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, rara vez se ha dirigido directamente a Vladimir Putin.

Menos aún en una carta abierta, escrita con una especie de sarcasmo, cuando no de provocación. Volodymyr Zelensky aprovechó este mensaje para criticar el ejercicio del poder por parte de Vladimir Putin, su obstinación en prolongar esta guerra que está desgastando a los rusos. Una carta publicada el mismo día después de los ataques con drones ucranianos contra una terminal petrolera y una base naval militar en San Petersburgo, de donde es originario Vladimir Putin. Descifrado de esta carta.

De entrada, Volodymyr Zelenksy recuerda que el jefe de Estado ruso se mantiene en el poder desde hace más de dos décadas. Los sucesivos mandatos durante los cuales Vladimir Putin ha “Las relaciones entre Ucrania y Rusia están completamente perturbadas”, particularmente durante diez años y Intervención rusa en Crimea en 2014. Pero para Volodymyr Zelenksy, “Después de 26 años en el poder, la edad empieza a mostrarse”.

Una manera de decir que el ejercicio del poder por parte de Vladimir Putin se está desgastando, que está perdiendo apoyo, incluso dentro de la sociedad rusa, y que está perdiendo sus apuestas. Entre ellos, el aislamiento de Ucrania y su incapacidad para defenderse. “ Esperaba que se produjeran disturbios internos en Ucrania. En cambio, fueron sus propias unidades militares las que se amotinaron contra ustedes”. responde Volodymyr Zelenksy, refiriéndose a la rebelión de la milicia privada Wagner contra Moscú, en junio de 2023. Sobre todo porque las pérdidas humanas están aumentando, estimadas en más de 500.000. Justo cuando los recursos militares se están agotando: el propio Putin reconoció esta semana que Rusia debe ” mejorar “ Y “fortalecer” su defensa antiaérea, en un momento en el que se intensifican los ataques con drones y bombardeos entre ambos países.

Es más, llega incluso a señalar la desconfianza en la cúpula del Estado: “Es a usted a quien sus propios funcionarios, empresarios y propagandistas miran con evidente cansancio. », escribe. Últimamente, una forma de paranoia se ha extendido a la estrecha esfera de poder en torno a Putin, como lo demuestra un memorando de un servicio de inteligencia europeo revelado a la prensa en mayo.

Para Volodymyr Zelensky, no hay duda, “Esta guerra es tu elección personal”y ella no tiene “causa real”denuncia. Le acusa de preocuparse poco por los daños causados ​​por la guerra, excepto cuando ” se trata de la seguridad de tu residencia en Valdai o de tu desfile en Moscú”. Habla del desfile conmemorativo del 9 de mayo, que el Kremlin había reducido este año por temor a ser blanco de ataques con drones ucranianos.

Una guerra que exaspera cada vez más a los rusos, opina Zelensky, considerando que los ciudadanos “No me gustan nuestros drones y misiles” Y “No me gusta la escasez de gasolina y el aumento de los precios”. Según las encuestas rusas, el índice de popularidad del presidente ruso se encuentra en su nivel más bajo desde el inicio de la guerra. Y según el presidente ucraniano, Putin “No tendrá suficiente dinero ni capital político para comprar la lealtad de los rusos”.

Mientras promueve la resistencia ucraniana, el presidente ucraniano pide un alto el fuego. Pero aquí también se sitúa en una posición de fuerza. “No tengáis miedo de salir de esta guerra”afirma. A continuación, el presidente ucraniano invita a un encuentro directo, en presencia de otros actores internacionales, como Europa. Pero excluye la posibilidad de una reunión en Kiev o Moscú y sugiere en cambio países acostumbrados a las negociaciones de paz: Turquía, Suiza… donde el Kremlin ha tendido varias veces a responderle que venga a la capital rusa.

El presidente Zelensky incluso propone “fijar una fecha específica para la reunión”. También dice que está dispuesto a “un intercambio total de prisioneros de guerra”. Sin embargo, y aún subrayando la responsabilidad de Vladimir Putin, el líder ucraniano concluye: “Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su supervivencia”.

La invitación no convenció al líder ruso. De hecho, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Vladimir Putin respondió este viernes que “ no (ve) el objetivo de una reunión. Esto sólo interesa a la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas”.

Para el jefe de Estado ruso, “Las hostilidades terminarán algún día”sino cuando Rusia haya obtenido lo que quiere de Ucrania, es decir, concesiones políticas y territoriales, incluida una retirada completa de la región de Donetsk en el este. Condiciones que Kyiv rechaza categóricamente. El presidente ucraniano respondió este viernes que “La parte rusa ha vuelto a elegir la guerra”.

Sin embargo, la propuesta del presidente Zelensky contó con el apoyo de Donald Trump, Emmanuel Macron y la Unión Europea. “Me alegro de que estén hablando de reunirse”. Creo que tenemos algo que ver con eso (…) Creo que sería genial si se conocieran”declaró el presidente estadounidense este jueves.

El presidente francés lo estaba aún más, juzgando la carta como “una buena iniciativa”. Declaró desde Montenegro, durante una cumbre entre la Unión Europea y los países balcánicos: “ “Creo que hoy son Ucrania y Rusia quienes pueden construir tanto un alto el fuego como un plan de paz”. con la ayuda de los europeos.

“Acogemos con satisfacción el llamamiento del presidente Zelensky a negociaciones directas, así como su llamamiento a un alto el fuego”, declaró este viernes en Bruselas Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea, recordando que Ucrania y Europa “(quiero) paz”.