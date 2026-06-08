Guerra en Medio Oriente: Irán ataca a Israel por la noche, que toma represalias… Lo que sabemos

La tregua se rompió después de dos meses. Irán e Israel lanzaron ataques recíprocos la noche del domingo 7 de junio al lunes 8 de junio después de que la República Islámica disparara misiles hacia territorio israelí.

Esta es la primera vez que Irán lanza misiles contra Israel desde el alto el fuego del 8 de abril. Lo suficiente como para amenazar la tregua vigente y las esperanzas de Donald Trump de alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que dura ya cien días.

Teherán presentó estos ataques como ” advertencia “en represalia por un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento islamista proiraní Hezbollah, que dejó dos muertos y veinte heridos, a pesar de una tregua teóricamente concluida entre Líbano e Israel pero ampliamente ignorada. Irán también ha amenazado con un “ respuesta más amplia ». Citado por la agencia Mehr, Ali Safari, asesor de la diplomacia iraní, afirmó que los lanzamientos de misiles se habían producido “después de más de un mes de moderación ante las repetidas violaciones del alto el fuego” de Israel, que en los últimos días ha ampliado su ofensiva contra Hezbolá.

Irán también declaró el lunes que atacará las bases militares de Nevatim (sur) y Tol Nof (centro) en Israel. “La operación se llevó a cabo en respuesta al ataque con misiles llevado a cabo por el régimen sionista (…) contra varios sitios de radar ubicados en tres ubicaciones diferentes » en Irán, dijeron los Guardias Revolucionarios en un comunicado.

La televisión estatal iraní informó de explosiones en Teherán y las ciudades de Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), en momentos en que el ejército israelí anunciaba que su fuerza aérea había bombardeado “objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y centro del país”.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, aclaró que los sitios iraníes de lanzamiento de misiles tierra-tierra, así como “infraestructura no vinculada al sector energético”, había sido el objetivo. “Ningún país que se precie toleraría un ataque así”insistió el diplomático sobre X, en referencia a los misiles lanzados contra Israel.

Un líder regional iraní, citado por la agencia Fars, informó este lunes que “ La empresa petroquímica Karoon, en Mahshahr, fue blanco de un ataque aéreo y alcanzada por proyectiles disparados por el enemigo sionista, que dañaron parte de las instalaciones”. El ejército israelí, por su parte, indicó que había atacado “múltiples objetivos” en esta zona económica petroquímica del suroeste de Irán. Un ataque que provocó ataques de represalia por parte de Irán “contra instalaciones industriales similares en Haifa”, advirtiendo a Israel que atacar sitios de energía era “un juego peligroso”.

La agencia oficial libanesa ANI también informó el lunes de ataques aéreos israelíes en la región de Tiro, una ciudad milenaria en el sur.

Tras sus ataques en Irán, el ejército israelí advirtió “permanecer en alerta máxima y totalmente preparados para continuar las operaciones en todos los frentes contra quienes amenazan” el país. Israel cerró todas sus escuelas, mientras que Irak informó el domingo por la tarde del cierre temporal de su espacio aéreo, al igual que Siria, parcialmente.

Irán también cerró su espacio aéreo en la parte occidental del país el domingo por la noche. Los vuelos en el aeropuerto Imam Jomeini de Teherán, uno de los dos principales aeropuertos de la capital, han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

Alimentando los temores de una conflagración regional, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, por su parte reivindicaron un ataque contra Israel desde Yemen y decretaron la prohibición de la navegación israelí en el Mar Rojo, otra ruta marítima estratégica.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había atacado “grupos terroristas” en Sulaymaniyah, Kurdistán iraquí. Y en Arabia Saudita, los servicios de emergencia emitieron una breve alerta a la población de la provincia de Al-Kharj, donde se encuentra la base estadounidense del Príncipe Sultán.

Esta reanudación directa de las hostilidades “afectará” conversaciones con Estados Unidos, incluso si continúan las negociaciones diplomáticas a través del mediador paquistaní, según el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï.

Según el medio Axios, Donald Trump habló el domingo por la tarde con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que Israel no tome represalias y que no se ponga en peligro cualquier firma de un acuerdo con Teherán. No se ha publicado ningún informe oficial. “Estamos a punto de alcanzar un acuerdo final con Irán. Será un buen partido. No quiero que se desmorone por lo que está sucediendo ahora”.dijo según el periodista de Axios Barak Ravid, quien dijo que habló con él por teléfono.

Los dos líderes ya mantuvieron un fuerte intercambio hace unos días, según Donald Trump, quien se dijo descontento con la ofensiva israelí en el Líbano en un momento en el que busca una salida a un conflicto muy impopular en Estados Unidos, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato. En una entrevista con un periodista de Fox News, Donald Trump lamentó los ataques iraníes a Beirut, que “no ayudará a las negociaciones”asegurando una vez más que se llegó a un acuerdo “muy cerca”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió apaciguamiento. “Creo que la región no necesita una escalada, sino todo lo contrario que las partes se sienten a la mesa de negociación y lleguen a un acuerdo”declaró en Nicosia (Chipre), antes de una reunión informal de ministros de Defensa de la UE.

“La reanudación del conflicto entre Irán e Israel no beneficia a nadie”insistió la jefa de la diplomacia británica, Yvette Cooper, en “ambas partes a la moderación y la desescalada inmediata”.