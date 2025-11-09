Muere Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a los 84 años

Publicado el 4 de noviembre de 2025 a las 15:34 horas. Lectura: 2 min.







Un hombre sombrío, conocido por su considerable influencia entre bastidores, el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney ha fallecido a la edad de 84 años, según anunció su familia a los medios de comunicación estadounidenses el martes 4 de noviembre. Su muerte, que se produjo el lunes, se debió a complicaciones relacionadas con una neumonía, así como con enfermedades cardíacas y vasculares, según un comunicado de su familia.





Plagado de problemas coronarios durante la mayor parte de su vida adulta, Dick Cheney sufrió cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y tenía un dispositivo para regular su ritmo cardíaco desde 2001.





El ex número dos de George W. Bush (2001-2009) se había ganado tal reputación que era considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos.









Sorprendió a los estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2024 al anunciar que votaría por la demócrata Kamala Harris, denunciando a su oponente republicano, Donald Trump, a quien consideraba no apto para ocupar la Oficina Oval. “Tenemos el deber de poner al país por encima de las divisiones partidistas para defender nuestra Constitución”declaró.





George W. Bush saludó “integridad” Y “inteligencia” de su ex vicepresidente. “La historia lo recordará como uno de los mejores servidores del Estado de su generación, un patriota que demostró integridad, inteligencia y seriedad en todas las funciones que desempeñó”declaró el 43º presidente de Estados Unidos en un comunicado de prensa.





Un hombre de influencia





Dick Cheney fue compañero de fórmula de George W. Bush en dos exitosas campañas presidenciales y su asesor más influyente en la Casa Blanca en una era marcada por el terrorismo, la guerra y el cambio económico.





Seguirá siendo conocido como uno de los halcones que desempeñaron un papel central y controvertido en la invasión de Irak de 2003.





Dick Cheney, que ingresó a la Casa Blanca bajo el presidente republicano Gerald Ford, reemplazó a Donald Rumsfeld como jefe de gabinete y luego dirigió, sin éxito, la campaña de reelección de Gerald Ford contra Jimmy Carter en 1976.





Republicano incondicional, Dick Cheney se lanzó poco después a la carrera electoral para ganar en 1978, en Wyoming, un escaño electo en la Cámara de Representantes de Washington, que ocupó durante una década.









Dick Cheney, nombrado ministro de Defensa durante el gobierno de George HW Bush en 1989, estuvo a cargo del Pentágono durante la Guerra del Golfo de 1990-1991. Luego se fue al sector privado cuando el demócrata Bill Clinton derrocó a Bush padre de la Casa Blanca.





Nombrado director general de Halliburton en 1995, dirigió el gran grupo de servicios petroleros durante cinco años antes de regresar a la política, como compañero de fórmula de George W. Bush para las elecciones presidenciales de 2000. La compañía petrolera también se enriqueció considerablemente gracias a la segunda guerra en Irak.





Intransigente durante las guerras de Afganistán e Irak





Dick Cheney, convertido en vicepresidente, culminación de su largo ascenso político, llevó su ideología neoconservadora a la Casa Blanca y desempeñó un papel más importante en este cargo que la mayoría de sus predecesores.





En particular, se le considera una de las fuerzas impulsoras detrás de la decisión de invadir Afganistán menos de un mes después del 11 de septiembre.





17 meses después, Estados Unidos invade Irak. Saddam Hussein fue capturado, juzgado y ejecutado, pero la guerra en Irak continuó hasta 2011, y las tropas estadounidenses permanecieron en el país durante otra década, buscando estabilizar el país y repeler a los extremistas del grupo Estado Islámico. Casi 5.000 estadounidenses murieron en esta guerra.





Irak no tenía programas activos para producir armas de destrucción masiva y los análisis de posguerra no encontraron vínculos operativos entre el régimen de Saddam Hussein y Al Qaeda. Más tarde, Dick Cheney se negó a creer que Saddam Hussein no estuviera involucrado en el desarrollo de estos programas.









El conflicto en Afganistán continuó hasta 2021, cuando el presidente Joe Biden retiró las últimas tropas estadounidenses, poniendo fin a una guerra en la que murieron más de 2.300 militares estadounidenses y permitiendo a los talibanes recuperar el control del país.





También fue uno de los mayores defensores de las técnicas de interrogatorio mejoradas estadounidenses, ahora ampliamente consideradas tortura.