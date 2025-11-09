Las reacciones de los grupos políticos tras la aprobación de la parte de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social.





Un primer paso en la Asamblea por el presupuesto de la Seguridad Social: los diputados adoptaron su parte el sábado 8 de noviembre “recetas”en gran medida revisado. Por tanto, puede continuar el examen del texto, centrándose especialmente en el artículo emblemático que suspende la reforma de las pensiones.









esta parte ” gastos “ También contiene numerosos expedientes muy sensibles sobre las franquicias médicas o la congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales, aunque el Gobierno podría renunciar a esta última medida. Había mucho en juego: un rechazo habría interrumpido los debates, enviando inmediatamente el texto completo al Senado en su versión inicial. “Votar a favor no significa apoyar al gobierno, significa apoyar el debate”lanzó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.





• El bando del gobierno roto





A pesar de este llamamiento, la división ha contaminado el campo gubernamental: los diputados del Renacimiento y del MoDem presentes el sábado votaron a favor. Horizontes (partido de Edouard Philippe) se dividió entre favores y abstenciones. LR se abstuvo. Justo antes de la votación, la Asamblea restableció en una nueva deliberación un impuesto a la producción (C3S) eliminado el jueves, para evitar una brecha en “cinco mil millones” en las cajas, según Amélie de Montchalin.





• PS y LFI vuelven a dividirse





La izquierda en general se ha desunido. La enfermera registrada y la LFI “Le hicieron el juego a los peores”denunció el jefe de los socialistas, Olivier Faure. “Estos dos partidos dicen defender a las clases trabajadoras. La realidad es que hoy le hicieron el juego a los peores”declaró Olivier Faure a la prensa en la Asamblea Nacional. “Lo peor es no permitir que los franceses puedan irse mañana de vacaciones de Navidad sabiendo que su poder adquisitivo se preservará”declaró, afirmando que el PS que votó ” Para “hizo su ” deber ” Y “Demostró que hay una izquierda que es útil a los franceses”. Los diputados socialistas votaron sólo a favor de esta parte del texto. “por la continuación del debate para volver al “museo de los horrores” del gobierno”aseguró el grupo en un comunicado de prensa.









El líder de Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, acusó, por su parte, al PS de haber traicionado la promesa hecha a los votantes del Nuevo Frente Popular, su alianza para 2024. “¡El PS volvió a salvar a Lecornu para salvar a Macron! »criticó en X. El líder de La France insoumise también criticó a los ecologistas y a los comunistas, que, según él, dieron su ” apoyo “ al PS, absteniéndose o no votando a favor. “Todos estos diputados fueron elegidos con un programa que prometía todo lo contrario”el del Nuevo Frente Popular, volvió a criticar, afirmando que “Sólo LFI cumplió su palabra” votando en contra del presupuesto.









• El RN contra la parte de ingresos





Justo antes de la votación, la Asamblea restableció en una nueva deliberación un impuesto a la producción (C3S) eliminado el jueves, para evitar una brecha en “cinco mil millones” en las arcas, según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. Un casus belli para la Agrupación Nacional, que luego votó en contra de todo el partido “recetas” – considerando que la supresión de este impuesto era “la única medida que podría haber reequilibrado la copia final”.