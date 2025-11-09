El director general de la BBC dimitirá tras la controvertida edición del discurso de Trump

Publicado el 9 de noviembre de 2025 a las 19:45,

actualizado el 9 de noviembre de 2025 a las 7:45 p.m. Lectura: 2 min.







El director general de la BBC, Tim Davie, así como el responsable de información de los principales medios de comunicación públicos británicos, dimitirán, acusados ​​tras la edición controvertida de un discurso de Donald Trump, anunció la BBC el domingo por la tarde.





“Es un día triste para la BBC, Tim ha sido un excelente Director General durante los últimos cinco años”pero se enfrentó a “una presión persistente (…) que lo llevó a tomar esta decisión” dimitir, dijo el presidente de la BBC, Samir Shah, en un comunicado.





La ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, se pronunció el domingo “extremadamente grave” la acusación formulada contra la BBC de haber presentado de manera engañosa comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, en un documental. La ministra, que habló en el canal de televisión BBC News, dijo que había “hablado esta semana” con el presidente del grupo audiovisual público, Samir Shah, que deberá dar explicaciones ante una comisión parlamentaria el lunes.





Según varios medios, incluida la propia BBC, la respuesta incluirá una disculpa por parte de este funcionario.





Asamblea





El asunto, revelado el martes por el periódico conservador “The Daily Telegraph”, se refiere a un documental de la revista de noticias de la BBC “Panorama”, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024.





La BBC está acusada de editar clips separados de un discurso de Donald Trump de tal manera que parece estar diciendo a sus seguidores que marchará con ellos al Capitolio para “golpear como el infierno”. En su frase completa dice “Marcharemos hacia el Capitolio y animaremos a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso” y la expresión “luchar como el infierno” Corresponde a otro pasaje.





Donald Trump, entonces derrotado en las urnas por el demócrata Joe Biden pero afirmando lo contrario, pronunció este discurso el 6 de enero de 2021, día del asalto perpetrado contra la sede del Congreso en Washington por cientos de sus seguidores.





Un portavoz de la BBC dijo que el presidente del grupo, Samir Shah, “brindar una respuesta integral a la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación” del Parlamento el lunes.





La BBC ya está inmovilizada por un tema sobre Gaza





La ministra Lisa Nandy dijo que estaba “seguro” en el hecho de que la dirección de la BBC “tratado (el asunto) con la seriedad requerida”. “No se trata sólo del programa Panorama, aunque es extremadamente grave, sino de una serie de acusaciones muy graves, la más grave de las cuales es que existe un sesgo sistémico en la forma en que la BBC cubre temas difíciles”dijo.





ella la expresó ” inquietud “ sobre las decisiones editoriales de la BBC que no “no siempre cumplen con los más altos estándares”.





La BBC fue señalada el 17 de octubre por el regulador de medios por haber “viola las reglas de transmisión” sobre un informe en Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto funcionario del movimiento islamista palestino Hamás. Ofcom dictaminó que el hecho de no especificar esta relación había “constituyó una fuente de engaño sustancial”.