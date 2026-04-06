Rachida Dati y Complément d’investigation son igual de “buena fe”, según el presidente de la comisión de radiodifusión pública

Publicado el 6 de abril de 2026 a las 14:25, actualizado el 6 de abril de 2026 a las 2:30 p.m. Lectura: 1 min.

¿Quién miente y quién dice la verdad? El diputado de Horizontes, Jérémie Patrier-Leitus, presidente de la comisión de investigación sobre la radiodifusión pública, estimó este lunes 6 de abril que los documentos recibidos en el marco del conflicto entre Rachida Dati y “Más investigación” proporcionó prueba de la “buena fe” de cada una de las partes.

“Los documentos que tengo, en este caso los correos electrónicos, les dan a ambos el beneficio de la duda, al menos de buena fe”declaró el diputado a RTL, que había recibido pruebas solicitadas al ex ministro y al programa France Télévisions a finales de febrero.

Se trata de un número de junio de 2025, en colaboración con “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, dedicado al ex candidato a alcalde de París, que señalaba al ex Ministro de Cultura por posibles conflictos de intereses en los asuntos de GDF Suez y Renault.

El asunto comenzó el 5 de febrero, cuando Rachida Dati acusó, bajo juramento, a una “investigación adicional” de haber “propuso, a través de un tercero (un periodista independiente, ndr.), a un miembro de la familia, para poder pagarlo” para recibir información al respecto.

Acusación que los responsables de la revista France Télévisions habían desmentido durante su audiencia: “Obviamente no dimos dinero ni ofrecimos dinero a nadie del entorno de Madame Dati, ni siquiera a un tercero”aseguró el presentador del programa Tristan Waleckx.

Ambos partidos tenían hasta el lunes 23 de febrero para transmitir los elementos que respaldaran sus posiciones. “ Una investigación más profunda nos envió correos electrónicos y alguien cercano al ministro envió al relator intercambios que podrían respaldar estos comentarios. », explicó Jérémie Patrier-Leitus al abrir la sesión el martes 24 de febrero.

Durante la audiencia, que tuvo lugar bajo juramento, Jérémie Patrier-Leitus dijo que quería aclarar estas acusaciones, planteando la posibilidad de emprender acciones legales por sospecha de perjurio. Tras examinar los documentos recibidos de ambas partes, éstas concluyeron que eran de buena fe: “ No soy fiscal ni juez de instrucción. Mi papel no es ir a investigar “, dijo en RTL.

Después de varias semanas caóticas, la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre “neutralidad” y el “financiación” de radiodifusión pública, iniciado a finales de noviembre, debe finalizar sus audiencias el miércoles.