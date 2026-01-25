“Make America Go Away”: miles de manifestantes defienden Groenlandia en Copenhague y Nuuk

Publicado el 17 de enero de 2026 a las 14:21,

actualizado el 17 de enero de 2026 a las 5:44 p.m. Lectura: 3 min.







Varios miles de manifestantes se reunieron este sábado 17 de enero en Dinamarca y Groenlandia para denunciar las ambiciones territoriales de Donald Trump, que sigue mostrando su intención de apoderarse de Groenlandia.









A Jens-Frederik Nielsen, encaramado sobre un montón de nieve y ondeando la bandera groenlandesa, se le unieron varios miembros del gobierno. Los manifestantes, portando carteles que dicen “Damos forma a nuestro futuro” y numerosas banderas, marcharán hacia el consulado estadounidense.





“No puedo aceptar esto”





“No queremos que Trump invada Groenlandia”dijo Paarniq Larsen Strum, de 44 años, enfermero quirúrgico. “Es muy difícil. Viajo por Groenlandia por trabajo, y la idea de que no volvería a casa con mi hija, no sé por cuánto tiempo, si él se llevara Groenlandia (…) No puedo aceptar eso.”.









Los manifestantes sostenían carteles que decían “Make America Go Away”, una desviación del eslogan MAGA, o “Estados Unidos ya tiene demasiado hielo”.









Están previstos otros eventos en el país escandinavo, en Aarhus (centro), Aalborg (norte) y Odense (sur), por iniciativa de varias organizaciones groenlandesas.





“Es una cuestión de derecho internacional”









Los organizadores, Uagut, el movimiento ciudadano “Hands Off Greenland” y los Inuit –un grupo de asociaciones locales groenlandesas– quieren aprovechar la presencia de una delegación del Congreso estadounidense en Copenhague para hacer oír su voz.









Desde su regreso al poder hace un año, Donald Trump ha hablado periódicamente de tomar el control de la inmensa isla ártica adjunta a Dinamarca, estratégica pero escasamente poblada. Aseguró que lo tomaría ” de cualquier manera “según él, para contrarrestar los avances rusos y chinos en el Ártico.





El viernes por la tarde, su asesor cercano Stephen Miller reafirmó las opiniones estadounidenses sobre este territorio. “Groenlandia es tan grande como una cuarta parte de Estados Unidos. Dinamarca, con el debido respeto, es un país pequeño con una economía pequeña y un ejército pequeño. No puede defender Groenlandia”dijo en Fox News.





“No hay amenazas inmediatas”





En Copenhague, por el contrario, los 11 parlamentarios del Congreso americano mostraron su apoyo, el último día de su visita, donde se reunieron con el Primer Ministro danés, el jefe del gobierno groenlandés, líderes empresariales y representantes en el Parlamento danés.





El senador demócrata Chris Coons, que encabeza la delegación, saludó a la prensa el sábado. “225 años” Alianza con el Reino de Dinamarca. Aseguró que no hubo “No hay amenazas inmediatas para Groenlandia”.





“Pero compartimos preocupaciones reales sobre la seguridad del Ártico en el futuro, a medida que el clima cambie, el retroceso del hielo marino y las rutas marítimas evolucionen”.dijo, enfatizando que era necesario “examinar formas de invertir mejor en la seguridad del Ártico”.









Las protestas del sábado se producen tres días después de una reunión en Washington en la que las autoridades danesas señalaron la imposibilidad de llegar a un acuerdo inmediato con los líderes estadounidenses sobre el futuro del territorio autónomo.





Mientras varios líderes europeos han mostrado su apoyo a Dinamarca, miembro fundador de la OTAN, el presidente estadounidense amenazó el viernes con aranceles aduaneros contra los países que no apoyen su plan de adquirir Groenlandia.



