Mediapart revela antiguos escritos antisemitas de Jordan Bardella

Por otro lado, el presidente del Rally Nacional Jordan Bardella viaja a Israel y asegura que su partido es el “El mejor escudo para los franceses de fe judía” contra el antisemitismo. Por otro lado, el joven activista del Frente Nacional Jordan Bardella es autor de escritos antisemitas que datan de 2013, según revelaciones de Mediapart publicadas este lunes 28 de septiembre. Comentarios que el “primer ministro” de Marine Le Pen desmiente “formalmente” pero que ya han hecho reaccionar a Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif): “Es una ilustración de los límites de la demonización de la Agrupación Nacional”.

Los escritos atribuidos al eurodiputado y desenterrados por los medios de investigación online, que evocan “decenas de conversaciones escritas”se refieren al inicio de la carrera política de Jordan Bardella, aún joven activista del FN, en Seine-Saint-Denis, del que se convertirá en secretario departamental en 2014. El futuro presidente del partido de extrema derecha denuncia luego que “Todos los bancos son propiedad de judíos” o lamentar eso “el judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarles, un sionista es necesariamente judío, y profundamente”. Citando a Bernard Henri-Lévy y Jacques Attali, continúa evocando su deseo de una “Nuevo Orden Mundial dominado por Israel, con por supuesto Jerusalén como capital”.

En otro intercambio, ataca a Laurent Fabius, Pierre Moscovici y Manuel Valls, ministros de François Hollande, deplorando que los ministerios “los más importantes son para las personas para quienes Israel y los intereses bancarios tienen prioridad sobre los intereses de los franceses”. El joven Bardella también transmite teorías de conspiración, como la del 11 de septiembre, cuya naturaleza cuestiona. “teoría oficial”en beneficio de convertir al Mossad, los servicios secretos israelíes, en los verdaderos arquitectos de los ataques. Siguiendo con el tema de Pierre Moscovici, ex Ministro de Economía, Bardella escribe, según “Mediapart”, que este último busca “ salvar negocios ” Para ” vengar a Moisés »…

Según documentos y testimonios de Mediapart, Jordan Bardella estaba obsesionado en ese momento con una supuesta “control de la comunidad judío-sionista sobre el país”. Una teoría antisemita inspirada en las tesis del ensayista de extrema derecha Alain Soral, que trabajó para el equipo de campaña presidencial de Jean-Marie Le Pen en 2007. “Sus análisis son correctos porque todo se comprueba en los hechos”escribió el futuro presidente de la RN en septiembre de 2013. Un ex asesor asegura a los medios online: “Jordan ha visto kilómetros de vídeos de Soral y leído sus libros. En parte se politizó en torno a eso. »

Visiblemente inspirado por Alain Soral, era entonces muy cercano a otra figura de la extrema derecha antisemita: Frédéric Châtillon, un viejo amigo de la familia Le Pen, ex presidente del GUD (Grupo de Defensa Sindical, un pequeño grupo estudiantil violento y neofascista), y una de cuyas hijas salía entonces Jordan Bardella. Un entorno y unas obsesiones que el joven activista del FN también rechaza imaginando a medias un ataque contra Marine Le Pen en caso de victoria en las elecciones presidenciales: “Es cierto que si Marine Le Pen llega al poder, si intenta recuperar el poder sobre el Banco, corre el riesgo de sufrir un accidente aéreo o un ataque por parte de un supuesto islamista loco (manipulado desde arriba, por supuesto) ».

Consultado por el medio de investigación, el presidente de la RN respondió por correo electrónico y cuestionó “formalmente” tener “Hizo, en público o en privado, oralmente o por escrito, comentarios racistas o antisemitas de este tipo”. “El hecho de que yo no fuera un activista activo dentro del Frente Nacional durante el verano de 2013, y todavía era menor de edad, debería alertarles sobre la naturaleza engañosa de estas “fuentes””declaró también. Una primera afirmación cuestionada por… el propio Jordan Bardella, que ha afirmado varias veces haberse unido al partido en 2012.

Tras la divulgación de la investigación de Mediapart este lunes, Jordan Bardella volvió a desmentir en la red social “Comentarios delirantes y antisemitas”evocando “falsas falsificaciones”. “En un momento en el que la victoria de nuestras ideas nunca ha estado tan cerca, cierta prensa militante está dispuesta a montar operaciones de farsa, desestabilizar la campaña presidencial y atacar mi honor”continúa, anunciando que dará instrucciones a su abogado para que contrate “todos los trámites necesarios” contra los medios de investigación.

Durante su viaje a la feria de los profesionales de la construcción en París, Marine Le Pen afirmó por su parte que no había leído el artículo que implicaba a su potro. Visiblemente molesta, la candidata al Elíseo se niega a responder a las preguntas de los periodistas que la siguieron este lunes. “Lo que me cuentas no lo creo para nada”dice, creyendo que no tiene “Ni siquiera necesito hablar de eso con Jordan Bardella”. Y calificar las revelaciones de nuestros colegas como “locura” y de “barbería”.