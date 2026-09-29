Un estudiante de secundaria herido en la cara por un lanzagranadas durante un bloqueo en Val-d’Oise, la IGPN abre una investigación

El video ha sido visto millones de veces en las redes sociales. Vemos a un adolescente enfrentado a tres policías antes de ser arrojado violentamente al suelo por un lanzagranadas disparado en la cara. Una investigación flagrante fue abierta el lunes 28 de septiembre por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) tras la difusión de estas imágenes, confirmó la fiscalía de Pontoise a “New Obs”. La escena ocurrió el lunes por la mañana, alrededor de las 10:30 horas, al margen del bloqueo del instituto de formación profesional Château d’Epluches en Saint-Ouen-l’Aumône, en el valle del Oise. Un joven está parado en una acera frente a tres policías. Un policía lo golpea por primera vez con su lanzagranadas.

El adolescente responde entonces con una patada en las piernas del policía. Luego, un segundo policía lanza un proyectil con su lanzador llamado “Cougar” a la cara del joven. Este último es arrojado al suelo antes de ser recuperado por sus cámaras. Frente a él arde una granada de gas lacrimógeno.

Según la fiscalía de Pontoise, el estudiante de secundaria objeto del tiroteo mostró primero violencia contra una mujer policía, jefa de unidad. “A partir de los primeros elementos recabados y resultantes de la explotación de imágenes, el menor golpeó a este funcionario quien lo empujó”indica la fiscalía de Pontoise. Se encomendó al IGPN una investigación flagrante. “A la espera del IGPN, la unidad de ética se encuentra realizando controles de alcoholemia y drogas, asegurando el arma y recuperando los videos”precisó la fiscalía de Pontoise.

También se abrió una segunda investigación por actos de violencia contra personas que ostentan poderes públicos. Fue confiada a la comisaría de Cergy.

Con la boca ensangrentada, el joven fue trasladado al centro hospitalario de Pontoise. Fue víctima de varios “dientes rotos”especifica la fiscalía de Pontoise. “Tiene la boca rota. Todos sus dientes superiores están rotos, como en un arco. Allí abajo ni siquiera sabemos lo que queda todavía”. confió la madre del estudiante de secundaria a nuestros compañeros de “Parisien”.

Al anunciar una denuncia al periódico Ile-de-France, aseguró que su hijo estaba de pie. “aparte de riñas” en momentos de crecientes tensiones frente al establecimiento escolar. Un profesor también testificó al respecto, indicando que el estudiante de secundaria estaba filmando los altercados con su teléfono al margen del lugar. La madre del adolescente confirma, nuevamente al “Parisien”, que recibió un vídeo de su hijo a las 10:38 horas.

Casi 180 establecimientos han sido bloqueados desde el viernes pasado, dijo el lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez. En total, la policía realizó 164 detenciones. Según el Ministerio del Interior, doce agentes de policía y ocho profesores, incluidos tres directores de escuela, resultaron heridos. Una docena de estudiantes de secundaria también resultaron heridos.