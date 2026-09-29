¿Neutralidad “a favor o en contra de Putin”? Los suizos rechazan una propuesta tachada de prorrusa

Publicado el 27 de septiembre de 2026 a las 19:49 horas. Lectura: 2 min.

Como era de esperar, los suizos arrasaron este domingo 27 de septiembre, con un 70,1%, una iniciativa popular destinada a endurecer la neutralidad del país, un texto apoyado por la derecha nacionalista y calificado de prorruso por sus oponentes, según los resultados finales.

“Este resultado no es un voto contra la neutralidad. Suiza fue neutral ayer, lo es hoy y seguirá siéndolo en el futuro”aseguró el ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, durante la presentación de los resultados a los periodistas en Berna.

Como suele ocurrir en Suiza, este domingo los electores fueron convocados a votar sobre varios puntos sometidos a votación. En el cantón de Ginebra, casi el 58,5% de los votantes aceptaron la anticoncepción gratuita, una novedad en un cantón suizo.

La iniciativa sobre la neutralidad quería consagrar una neutralidad reforzada en la Constitución federal, excluyendo cualquier alianza con una organización militar, excepto en caso de ataque o de preparativos de un ataque contra Suiza, así como cualquier reanudación de las sanciones económicas contra un tercer país, con excepción de las decididas por la ONU.

Ignazio Cassis, ferviente opositor de la iniciativa, explicó que la neutralidad debe, por otra parte, “ser capaz de adaptarse a las circunstancias” porque ella “debe servir para preservar la seguridad y la independencia de nuestro país y evitar que Suiza se vea arrastrada a una guerra”.

Anclada en la historia suiza desde hace varios siglos, la neutralidad de Suiza está consagrada en la Constitución federal desde 1848, por lo que el país alpino se abstiene de tomar partido en las guerras entre terceros estados.

Pero la adopción por parte de Suiza de sanciones de la Unión Europea contra Moscú tras la invasión rusa de Ucrania, así como su primer mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2023 y 2024, han colocado la cuestión de la neutralidad suiza en el centro de los debates políticos y mediáticos.

Los partidarios de una neutralidad flexible defienden la posibilidad de que la Confederación adapte su política a las circunstancias. Esta lógica es la que llevó a Suiza a colaborar con la OTAN, sin ser miembro.

“Ser neutral no significa ser indiferente ni mantenerse al margen”señaló Ignazio Cassis este domingo.

Por el contrario, la organización soberanista Pro Suisse que dio origen a la iniciativa defiende, con el apoyo de la Unión Democrática de Centro (UDC), partido nacionalista de derecha y primera fuerza política del país, un concepto más riguroso de neutralidad.

Entre los principales partidos, sólo la UDC lo apoyó.

Pero la iniciativa recibió el apoyo de parte de la izquierda radical, así como de ex diplomáticos y expertos en política exterior que pidieron preservar el papel histórico de Suiza como mediador imparcial y evitar que las sanciones económicas arruinen su reputación.

Esta iniciativa, “Hicimos una campaña a favor o en contra de Putin, lo cual obviamente no era el tema en absoluto”lamentó este domingo Jean-Daniel Ruch, ex diplomático suizo y cofundador del Centro para la Neutralidad de Ginebra, en la televisión pública suiza RTS.

“Pero los problemas persisten. Nuestra credibilidad sigue socavada en el mundo, en particular debido a nuestra política de doble rasero en la aplicación de sanciones”.aseguró.

Moscú, que acusa a Berna de haber abandonado su neutralidad al alinearse con las sanciones de Bruselas, saludó la iniciativa.

Después de una larga y reñida campaña, las últimas encuestas mostraron una clara oposición a la iniciativa, en línea con la posición del gobierno.

También como era de esperar, los suizos rechazaron este domingo, por un 72,5%, otra iniciativa popular destinada a aumentar la tasa de autosuficiencia alimentaria del país al 70% en diez años, frente al 42% en 2024.

El Gobierno y los principales partidos pidieron una votación en contra de la propuesta por considerar que su objetivo no era realista, con la excepción de los Verdes, que no dieron instrucciones de voto.