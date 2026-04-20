Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, acusada de corrupción y malversación de fondos

La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido acusada formalmente de malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida, según una decisión judicial hecha pública el lunes 13 de abril.

El caso surgió de una denuncia presentada por un grupo anticorrupción vinculado a la extrema derecha. Se trata de la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, codirigida por Begoña Gómez, así como del supuesto uso de recursos y relaciones públicas en beneficio de intereses privados.

El juez Juan Carlos Peinado consideró que su investigación había encontrado pruebas suficientes de los delitos imputados a la esposa de Pedro Sánchez, según la decisión publicada. “La cátedra sirvió como medio de promoción profesional privada para el investigado”escribió.

La investigación, que duró dos años, se refiere a uno de los casos de corrupción que afecta a la familia del líder socialista y a antiguos aliados políticos. Esto está ejerciendo presión sobre su gobierno de coalición minoritario.

Juan Carlos Peinado abrió la investigación en abril de 2024 para determinar si Begoña Gómez se había aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener ventajas personales. Begoña Gómez, de 55 años, que actualmente se encuentra de visita en China con su marido, siempre ha negado los cargos que se le imputan.

Pedro Sánchez calificó las acusaciones contra su esposa como un intento de la derecha española de desestabilizar su gobierno. La oposición pidió su dimisión.

Además, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, estuvo implicado en otro caso de tráfico de influencias relacionado con su reclutamiento en una administración regional. La ex mano derecha de Pedro Sánchez y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció en abril por un caso de presuntos sobornos en contratos públicos.