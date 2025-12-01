Más de 1.000 muertos, soldados desplegados en Sri Lanka e Indonesia





El número de víctimas aumenta cada hora. Este lunes 1 de diciembre, al menos 1.000 personas murieron en Asia a causa de las recientes inundaciones que afectaron a Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka.

Gran parte de Asia se encuentra actualmente en plena temporada de monzones, que a menudo trae fuertes lluvias, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Pero el cambio climático está afectando los patrones de tormentas, incluida la duración y la intensidad de las lluvias más intensas, las inundaciones repentinas y las ráfagas de viento más fuertes.





Las inundaciones que azotaron Indonesia, Tailandia y Malasia se vieron agravadas por una tormenta tropical excepcional, especialmente en la isla de Sumatra.





• Más que 500 muertos y 500 desaparecidos en Indonesia





El número de muertos por las inundaciones que azotaron la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, aumentó aún más el lunes, alcanzando los 502 muertos y más de 500 desaparecidos, anunció la agencia de gestión de catástrofes.







Los daños en la provincia indonesia de Aceh son visibles desde el cielo. PRESIDENTE MAHYUDDIN / AFP





• Soldados movilizados en Indonesia





Al llegar este lunes al norte de Sumatra, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció que “La prioridad del gobierno ahora era enviar inmediatamente la ayuda necesaria”. “Hay varios pueblos aislados a los que, si Dios quiere, podemos llegar”añadió, anunciando el despliegue de aviones y helicópteros para facilitar las operaciones de rescate.





En la aldea de Sungai Nyalo, a unos 100 kilómetros de Padang, capital de la provincia de Sumatra Occidental, las inundaciones habían disminuido en gran medida el domingo, dejando casas, vehículos y cultivos cubiertos por una gruesa capa de barro gris. Hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda exterior, indicaron los vecinos a la AFP.









Prabowo Subianto está bajo una presión cada vez mayor para declarar un estado de emergencia nacional por inundaciones y deslizamientos de tierra, cuyo número de muertos es el más alto por un desastre natural en Indonesia desde el terremoto y tsunami de Sulawesi que mató a más de 2.000 personas en 2018.





A diferencia de su homólogo de Sri Lanka, el líder indonesio no pidió ayuda internacional. Su gobierno ha desplegado tres barcos militares para llevar ayuda a las zonas más afectadas, donde muchas carreteras siguen intransitables debido al barro y los escombros que dejó la tormenta.





•… y en Sri Lanka, donde la cifra de muertos es de al menos 334 muertos





El domingo por la tarde, la lluvia había cesado en Sri Lanka, cuando las autoridades se embarcaron en una operación de socorro a gran escala. El gobierno de Sri Lanka ha utilizado helicópteros militares para rescatar a personas varadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón Ditwah. Uno de ellos se estrelló el domingo por la tarde al norte de Colombo.





Al menos 334 personas murieron, dijo el domingo la agencia de desastres de Sri Lanka, y varios cientos más siguen desaparecidos mientras los rescatistas limpiaban las carreteras bloqueadas por árboles caídos y deslizamientos de tierra.









El presidente Anura Kumara Dissanayake, que declaró el estado de emergencia para hacer frente al desastre, se comprometió a reconstruir, tras este desastre natural, “el más importante y más difícil de nuestra historia”dijo en un discurso el sábado. Las pérdidas y los daños son los mayores en Sri Lanka desde el devastador tsunami de 2004.





• Ira de la población en Tailandia





Al menos 176 personas han muerto en el sur de Tailandia en una de las inundaciones más mortíferas que el país haya visto en diez años.





El gobierno ha puesto en marcha medidas de ayuda, pero las críticas públicas a la gestión de la catástrofe van en aumento y dos funcionarios locales han sido suspendidos por presuntos fallos.









• Al menos dos muertos en Malasia





Al otro lado de la frontera, en Malasia, donde las fuertes lluvias también inundaron grandes extensiones de tierra en el estado de Perlis, murieron dos personas.