Después del riesgo legal, Marine Le Pen se enfrenta al peligro de una degradación política





Ciertamente, las elecciones presidenciales no se celebrarán hasta dieciocho meses como máximo; ciertamente, las encuestas no son predicciones; Sin duda, los más exigentes habrán constatado que, según la encuesta publicada el martes por Odoxa, casi uno de cada tres franceses – cualquiera que sea la configuración propuesta – todavía no sabe a quién votará en la segunda vuelta de las elecciones. Sin embargo, en este estudio aparece una constante: apenas tres años después de ser elegido presidente del Rally Nacional (RN), Jordan Bardella, de 30 años, es declarado vencedor frente a todos sus competidores. En proporciones nunca antes vistas, el candidato de extrema derecha ganaría con un 56% contra Gabriel Attal, un 58% contra Raphaël Glucksmann y un 53% contra Edouard Philippe, el ex primer ministro hasta entonces considerado el candidato más creíble para bloquear a RN en caso de duelo en la segunda vuelta. En cuanto a una oposición con Jean-Luc Mélenchon, se convertiría, según esta misma encuesta, en una corrección para el rebelde, al que sólo se le atribuye el 26%, 48 puntos menos que Bardella.









Más allá de estas cifras espectaculares – que el LFI no dejó de calificar de “papa” – Odoxa reconoce sobre todo el ascenso al poder de Jordan Bardella en los últimos meses y la progresiva desaparición de Marine Le Pen en la opinión pública, entre sus simpatizantes e incluso entre sus tropas. Además, una señal de que las cosas están cambiando: esta vez nadie, o casi nadie, en el RN ha cuestionado públicamente la decisión del instituto electoral de no someter a prueba a Marine Le Pen en la segunda vuelta. Muy lejos, por tanto, de los gritos de horror lanzados a finales de abril, cuando Hexagone –un think tank financiado por el reaccionario multimillonario Pierre-Edouard Stérin– intentó (en vano) excluir a Marine Le Pen de su segunda vuelta electoral…





¿Qué debería preocupar a sus más leales? “Marine Le Pen es nuestra candidata para 2027. Mientras no se demuestre lo contrario, lo es y seguirá siéndolo. Pase lo que pase »intentó tranquilizar el martes a Sébastien Chenu, vicepresidente de la RN, nada más conocerse los detalles de la encuesta. Este martes, Jean-Philippe Tanguy, también cercano a Marine Le Pen, lo explicó con una sonrisa: “ sin entender por qué deberías arrepentirte de haber ganado en la segunda ronda “. El mismo optimismo para la ocasión para Philippe Ballard, parlamentario RN de Oise, cruzado en la Asamblea Nacional: “ Será ella en el Elíseo y él en Matignon. Su popularidad será una ventaja para la campaña presidencial de Marine Le Pen. »





¿Marine Le Pen será devorada por su delfín?





De hecho, la operación de limpieza de minas comenzó el lunes, a través de una entrevista sorpresa concedida a “Ouest-France” por el diputado de Hénin-Beaumont: “No, no, no me rendiré en absoluto, soy tremendamente combativa”dijo, como para responder a su núcleo duro, parte del cual estaba preocupado desde hace varias semanas por la “música”, atribuyendo a su líder el deseo de abandonarlo todo. Sobre todo desde su entrevista, a principios de noviembre, en “Casseur”, donde Marine Le Pen afirmó que no se presentaría “obviamente no” en las elecciones presidenciales si su condena se confirma durante el juicio de apelación que se iniciará a principios del próximo año. Y presentar la finca Bardella como un “ evidencia »…





El riesgo para Marine Le Pen es ahora ser devorada por su aparente heredera antes de saber siquiera el destino que le reservará la justicia. Porque el contraste entre los dos jefes de la extrema derecha nunca ha sido tan marcado: a diferencia de Marine Le Pen, muy involucrada en los debates presupuestarios, en la preparación de su proceso de apelación y bastante discreta en los medios de comunicación, Jordan Bardella disfruta del éxito de su segundo libro – “Lo que quieren los franceses”, publicado por Fayard con la bendición de su padrino político, Vincent Bolloré – y continúa su campaña de autopromoción, encadenando sesiones de firmas y apariciones en radio y televisión. Este reparto de funciones, que ambos juran haber definido juntos en caso de un traspaso forzado por los tribunales, beneficia especialmente al eurodiputado: según Odoxa, el 97% de los votantes potenciales de RN creen que sería un buen candidato para su bando en las elecciones presidenciales, es decir, 7 puntos más que su mayor, tal como están las cosas, todavía impedido por los tribunales.





Aunque sus posibilidades parecen muy escasas, nada impide a la líder de los diputados de RN imaginar un resultado favorable a su proceso de apelación, en caso de su absolución, o más razonablemente, si el tribunal de apelación decidiera condenarla a una pena de inhabilitación de dos años como máximo, despejándole el camino hacia 2027. Pero ahora se cierne sobre ella un gran riesgo político, incluso en el caso de una nueva candidatura “autorizada” por los tribunales: si la dinámica de su El niño más pequeño debía cambiarse. Si continúa hasta el próximo verano, cuando caerá la decisión de apelación, ¿cómo puede justificar ante su electorado el mantenimiento de su candidatura en detrimento de un Bardella que le superaría en las encuestas?





En el ámbito judicial, la nueva situación electoral también debería animar a Marine Le Pen a modificar su estrategia de defensa. Durante el juicio en primera instancia, ella y sus seguidores intentaron defender la tesis según la cual su descalificación por parte de los tribunales “privaría” a sus votantes de una elección sólida para 2027. Esta tesis ya había tenido poca importancia. Hoy parece completamente irrelevante: con Bardella tan arriba en las encuestas, ¿quién, y sobre todo qué juez, podrá tragarse semejante argumento?



