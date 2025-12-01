Cancelada conferencia palestina: “Una conferencia no es un debate televisado sujeto a las reglas de Arcom”





Historiadora y politóloga, especialista en sociedades árabes, Stéphanie Latte Abdallah es una reconocida investigadora y directora de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS). El jueves 13 de noviembre, en el Centro Árabe de Investigación y de Estudios Políticos de París (Carep), moderó la primera mesa de la conferencia “Palestina y Europa: peso del pasado y dinámicas contemporáneas”, que debería haberse celebrado dentro de los muros del Collège de France y cuya cancelación provocó una amplia polémica en el mundo académico.

La víspera, la investigadora pudo encontrar su nombre en una investigación del medio online Blast sobre la Red de Investigación sobre Racismo y Antisemitismo (RRA). Este “estructura federal” quiere, oficialmente, “informar al público sobre ciertos asuntos que degradan la imagen de la universidad (actos o comentarios racistas y antisemitas)”. En realidad, parece más dedicada a perseguir a los investigadores que critican las políticas israelíes. Según los intercambios de correo electrónico consultados por Blast, sabemos que la RRA escribió, el 7 de noviembre, al Ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, para denunciar la celebración de la conferencia.





Sin embargo, en uno de estos correos electrónicos, Emmanuel Droit, director del Instituto de Ciencias Políticas (IEP) de Estrasburgo, pregunta a sus corresponsales si tienen “información” sobre una historiadora, Stéphanie Latte Abdallah. Acaba de ver que ella es una de las moderadoras de la conferencia. Y resulta, explica, que la invitan a intervenir pronto en su establecimiento, lo que no parece gustarle. En una de las respuestas, la RRA no duda en afirmar que el investigador es “Activista claramente pro palestino”con esta precisión: “ser ella misma de origen palestino” – lo cual es falso, pero que, incluso cierto, no puede ser motivo de sospecha. ¿Una caza de brujas basada en apellidos? Interrogado por nuestros colegas de la calle 89 de Estrasburgo, el viernes 14 de noviembre, Emmanuel Droit aseguró que sus mensajes “Sólo estaban destinados a medir los posibles riesgos de seguridad que plantea la conferencia”. Stéphanie Latte Abdallah vuelve a la conferencia y a los intercambios de correo electrónico de la RRA. Está indignada por tener que justificar su nombre: “Eso dice mucho de lo que está pasando ahora mismo”.





Para usted, ¿cuál fue el tema de la conferencia cancelada por el administrador del Collège de France?





Stéphanie Latte Abdallah Como su título indica, se trata de una conferencia científica que se centra en un tema muy específico: la historia de las relaciones entre Europa y Palestina. Esto corresponde en particular al enfoque de Henry Laurens, el profesor del Collège de France que lo organizó y que dedicó su trabajo a explorar los archivos diplomáticos franceses.





¿Qué tan involucrado estuviste en esto?





Me pidieron que moderara una de las mesas redondas, algo habitual en las conferencias. Nada permitía imaginar los ataques que sufrió, sobre todo después de dos años de genocidio en Gaza. (comenzó después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, nota del editor).





Los críticos de la conferencia se sorprenden por la ausencia de defensores de Israel. Para la socióloga Nathalie Heinich, “al ser su orientación abiertamente propalestina y unilateral, la información sólo puede ser sesgada y, por lo tanto, el desacuerdo no puede encontrar su lugar allí”. ¿Qué le contestas?





En una conferencia universitaria no se trata de estar a favor o en contra de algo. Invitamos a especialistas por su conocimiento y trabajo en el tema. Se trata de una conferencia internacional con especialistas altamente reconocidos de universidades de múltiples países, y por ende de una gran diversidad de enfoques y nacionalidades. Una conferencia no es un debate televisado sujeto a las normas de Arcom (la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital). Además, podemos cuestionar su eficacia, dada la derecha del debate mediático y el silenciamiento del genocidio en Gaza.









En una conferencia se trata de pensar para sacar a la luz el conocimiento científico, para producir conocimiento. En este caso, el desafío era analizar las relaciones entre Europa y Palestina desde el siglo XIX. Y me sorprende haber escuchado críticas de colegas que no trabajan en este campo científico: ¿por qué juzgan nuestro trabajo? La columna de Nathalie Heinich (en “le Monde”, 14 de noviembre) da testimonio de estas posiciones arrogantes y anticientíficas. Todo lo que tiene que hacer es tirar “una mirada al campo y al programa”aunque dice no ser especialista en el tema, declarar que se trataría de una conferencia activista, por lo que no se aplicaría la cuestión de la libertad académica. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Es esta una forma de investigar? ¿Ni siquiera escuchar ni conocer las obras que vilipendiamos? ¿Qué ética profesional seguimos cuando tenemos como fuente y referencia un artículo del periódico “Le Point”?





Por supuesto, cuanto más nos acercamos al período actual, más candentes son los temas que se plantean: la cuestión de las ventas de armas europeas a Israel, sus prácticas, su legalidad y lo que esto implica en términos de responsabilidad en un contexto genocida. Todos estos aspectos fueron tratados con el mismo enfoque científico. Estamos muy lejos de la conferencia. “pro-Hamas” descrito por “el Punto”.







Stéphanie Latte Abdallah el 13 de noviembre de 2025, en el Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos de París (Carep), durante la conferencia “Palestina y Europa: peso del pasado y dinámicas contemporáneas”. CAPTURA DE PANTALLA





La última mesa redonda reunió a figuras como el ex primer ministro Dominique de Villepin y la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, que no son investigadores. ¿No contradice esto las exigencias científicas? Sobre todo porque es conocido su apoyo a la causa palestina.





Sucede regularmente que las conferencias concluyen invitando a actores clave o testigos del tema que se acaba de mencionar. Pero, una vez más, la cuestión no es estar a favor o en contra de Israel, a favor o en contra de Palestina, sino más bien el derecho internacional. Los dos invitados que usted citó son claramente “pro-derecho internacional”. Hacer del derecho internacional un adversario contra el que debemos luchar es una terrible inversión: eso es exactamente lo que Donald Trump está haciendo en Estados Unidos.









Además, en todo este asunto asistimos a un cambio total: quienes exigieron la cancelación de la conferencia hablan en nombre de valores –el derecho, la libertad académica, etc.– que ellos mismos no respetan. Expresan un doble rasero que es completamente escandaloso. Este es un fenómeno de trumpización. El resultado son las etiquetas que encontramos el viernes por la mañana frente al Carep, con fórmulas como: “Villepin, colaborador de Hamás”.





La cancelación provocó una condena casi unánime en el mundo de la investigación: ¿eso le tranquilizó?





Sí. Los foros de profesores del Collège de France y otros, los distintos comunicados de prensa, dan testimonio de la magnitud y la gravedad del ataque a las libertades académicas, es decir, a la independencia de los investigadores, profesores e instituciones de educación superior y de investigación. También se celebró el foro France Universités, que reúne a rectores de universidades. Pero observo que esto no fue seguido de acciones concretas. No se encontró ninguna universidad, ni en París ni en los suburbios, para sustituir al Collège de France y acoger la conferencia. El campus de Condorcet empezó diciendo que sí y luego se retiró. Por tanto, fue necesario recurrir a las instalaciones del Carep. La sala de 35 asientos sólo pudo albergar a los ponentes, ya que el público se vio obligado a seguir los debates en línea y no pudo intervenir.









El Consejo de Estado validó la decisión del Collège de France. La institución consideró que la conferencia había podido realizarse, no había urgencia para pronunciarse en contra de su cancelación. Sí, la conferencia se llevó a cabo, pero de manera extremadamente degradada. Hasta el momento, ni el tribunal administrativo ni el Consejo de Estado se han pronunciado sobre el fondo del asunto. En mi opinión, es absolutamente necesario ir más allá y continuar el proceso legal para obtener una sentencia, para que la justicia pueda pronunciarse con claridad sobre la cuestión de la libertad académica. Esta conferencia fue objeto de presiones e intervenciones políticas a distintos niveles para prohibirla: estas prácticas deben ser cuestionadas y rechazadas absolutamente, para que esto no vuelva a suceder. Nuestros colegas internacionales nos apoyan y ven esta situación con la mayor preocupación.





Vayamos a las revelaciones de Blast sobre el RRA: en los intercambios reseñados por los medios en línea, destaca el correo electrónico de Emmanuel Droit, director del IEP de Estrasburgo, adonde deberá acudir el 10 de diciembre para pronunciar un discurso ante los estudiantes. ¿Irás?





La RRA ha estado activa durante varios años. Pero la deriva en los comentarios sobre esta lista comenzó después del atentado del 7 de octubre de 2023, hasta que algunos de sus miembros actuaron directamente a nivel político para impedir que la conferencia se celebrara en el Collège de France. La idea es “sentar un precedente”. Es fundamental que esto no sea así. También podemos señalar que si estas personas se enorgullecen de defender las libertades académicas mediante la censura –lo cual es cuanto menos contradictorio–, entendemos que se trata sobre todo de silenciar un genocidio en Gaza. Sin embargo, sobre esto último coinciden la justicia internacional, las Naciones Unidas y los académicos especialistas en genocidios. (como se refleja en la moción firmada por la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio el 31 de agosto). En cuanto al IEP de Estrasburgo, tuve conversaciones con el colega que me invitó, quien me confirmó que se mantenía la invitación.





Entre las respuestas que siguen al correo electrónico de Emmanuel Droit, una de ellas afirma que usted es “claramente un activista pro palestino”, con esta aclaración: “ser usted mismo de origen palestino”.





Es como si ser de origen palestino te desacreditara inmediatamente. Esto atestigua un supuesto racismo y muestra claramente la deriva de esta red, que se afirma “antirracista”. No me importaría en absoluto ser de origen palestino, pero ese no es el caso. Que tenga que justificar mi nombre dice mucho de lo que está pasando en estos momentos. Además, en el pasado, siguiendo la misma lógica de deslegitimación, ya me otorgaron la nacionalidad argelina. Esto se refiere, nuevamente, al racismo en el contexto de la cuestión colonial. Si a esto se le suma el deseo expresado por otra persona de crear archivos sobre todos los ponentes de la conferencia, podemos considerar que estas prácticas equivalen a una “caza de brujas”.