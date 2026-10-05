Elecciones presidenciales en Brasil: las tres lecciones para recordar de la primera vuelta marcada por el regreso del bolsonarismo

Se trata del fuerte regreso de Bolsonaro a Brasil, esta vez con el senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, expresidente condenado en septiembre de 2025 a veintisiete años de prisión por intento de golpe de Estado. El domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Flávio Bolsonaro venció al presidente saliente de izquierda Lula.

Si el hijo de Bolsonaro gana en la segunda vuelta el 25 de octubre, Brasil se sumaría a la ola conservadora que, alentada por el presidente estadounidense Donald Trump, ha conseguido varias victorias en la región, en Argentina, Colombia y Perú.

El hijo del ex jefe de Estado de extrema derecha Jair Bolsonaro, de 45 años, obtuvo el 47,06% de los votos, frente al 45,12% del Lula saliente, tras el recuento de casi todas las urnas. Esta brecha cada vez menor muestra que el país más grande de América Latina sigue profundamente polarizado.

En un primer intento, Flávio Bolsonaro no se alejó mucho del golpe maestro. Se dijo el domingo por la tarde. “muy satisfecho” del resultado y confiado en una victoria, y agradeció a sus votantes por haberle dado “un voto de confianza para el cambio”juzgando que “Brasil no puede más”. Se presenta como una versión “más moderado” de su padre, que lo había nominado candidato tras su condena en 2025.

El hijo de Bolsonaro no ha perdido el equilibrio, tras la revelación de que fue objeto de una investigación por corrupción y blanqueo de dinero por la financiación de una película en honor a su padre. Para la segunda vuelta, el senador Bolsonaro sale a priori con una ventaja: podría beneficiarse de los votos del puñado de pequeños candidatos que participaron en la primera vuelta, la mayoría de ellos de derecha.

Por su parte, el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció el domingo por la noche un resultado “inesperado”. Y para garantizar: “El partido está por comenzar. Estamos en tiempo extra, y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño. » Con casi 81 años, el campeón histórico de la izquierda busca un cuarto y último mandato no consecutivo.

Sin duda, Lula es reconocido por sus programas sociales, que sacaron a millones de personas de la pobreza en la década de 2000, pero los votantes se quejan del costo de la vida y del crimen rampante. Frente a él, su oponente prometió tácticas duras contra el crimen y austeridad presupuestaria.

Durante la campaña levantó la bandera de la soberanía y pidió a su homólogo estadounidense que no “mezclarse” Elecciones brasileñas. Porque Donald Trump, sin apoyar directamente a Flávio Bolsonaro, pesó en la campaña. Ha impuesto derechos de aduana y sanciones contra Brasil desde el juicio de 2025 contra su aliado Jair Bolsonaro.

Brasil vio confirmada la ola conservadora en las elecciones legislativas, particularmente en el Senado, donde la ex primera dama Michelle Bolsonaro fue elegida cómodamente, al igual que Carlos Bolsonaro, hermano de Flávio.

Si Flávio Bolsonaro fuera elegido, tendría vía libre para gobernar, con un Parlamento fuertemente inclinado hacia la derecha. Y Jair Bolsonaro podría beneficiarse directamente: su bando ahora tiene una mayoría más sólida para aprobar una ley de amnistía a su favor.

Sólo la formación de Flávio Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), obtuvo 19 escaños en el Senado de los 54 que estaban en juego, y tiene 28 de 81 en total. El PL es también el partido líder en la Cámara de Diputados, con en sus filas el más joven de los hijos de Bolsonaro, Jair Renan, de 28 años. La única excepción al panorama familiar: la madre de Flávio Bolsonaro, Rogéria, que por poco no logró ser elegida para la cámara baja.