Macron y otros líderes europeos apoyan a Groenlandia y Dinamarca contra Trump

Publicado el 6 de enero de 2026 a las 14:55,

actualizado el 6 de enero de 2026 a las 4:51 p.m. Lectura: 2 min.







Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido dieron una declaración conjunta este martes 6 de enero su apoyo a Dinamarca frente a las exigencias de Donald Trump a Groenlandia.





“Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, decidir los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”dijeron los líderes europeos, destacando que el reino está ” parte “ de la OTAN como los Estados Unidos, vinculados a Copenhague por un acuerdo de defensa.





“El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, es parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos.afirman en un comunicado publicado en particular por la Cancillería alemana.









Según Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sánchez, Keir Starmer y Mette Frederiksen, esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”. “Son principios universales y no dejaremos de defenderlos”añaden los líderes de los principales países europeos.





El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, agradeció el martes a los líderes europeos por su “apoyo inequívoco” ante las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo danés, y llamó al gobierno estadounidense al diálogo.





“En una situación en la que el presidente estadounidense ha vuelto a decir que Estados Unidos se toma muy en serio sus declaraciones sobre Groenlandia, este apoyo de nuestros aliados en la OTAN es particularmente importante e inequívoco”escribió Jens-Frederik Nielsen en Facebook.





Groenlandia, apoyada en su poder de supervisión, ha dicho varias veces que no está en venta y decide sola su futuro.





Después de Caracas, ¿Nuk?





Esta declaración conjunta se produce tras el ataque estadounidense a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y, más en general, en un largo contexto de implicaciones de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos.





Preguntado por la revista estadounidense “The Atlantic” sobre las implicaciones para Groenlandia de la operación militar llevada a cabo por las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela, Donald Trump acababa de declarar que correspondía a sus socios evaluarlas: “ Tendrán que tomar sus propias decisiones. »









“ Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional y Dinamarca no podrá ocuparse de ello. », reafirmó el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche. Y para agregar: “ Nos ocuparemos de Groenlandia en unos dos meses… hablemos de Groenlandia en 20 días. »





“No más fantasías de anexión”





El sábado 3 de enero, una publicación sobre X de la esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ya había causado problemas. Mientras Estados Unidos intervenía militarmente en Caracas, Katie Miller publicó en su cuenta X un mapa de Groenlandia coloreado con los colores de la bandera estadounidense, acompañado de una breve leyenda en mayúsculas: “PRONTO” (” Pronto “).





“Ya basta”reaccionó por su parte el primer ministro de este territorio autónomo danés. “No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse a través de los canales correctos y de conformidad con el derecho internacional”.escribió Jens Frederik Nielsen en Facebook.









El domingo por la tarde, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también se pronunció firmemente contra las declaraciones del presidente estadounidense: “Insto a Estados Unidos a que ponga fin a sus amenazas contra un aliado histórico y contra una tierra y un pueblo que han dejado claro que no están en venta. (…) Es completamente absurdo decir que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia”añadió en un comunicado de prensa.