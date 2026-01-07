Estados Unidos tiene “el control” de Venezuela, asegura Trump ante la aparición de Maduro

Publicado el 5 de enero de 2026 a las 8:26 am,

Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba "al mando" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, quien deberá ser presentado el lunes 5 de enero ante un tribunal de Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Encargada de cumplir los deseos de Washington, Delcy Rodríguez, nombrada líder interina tras la espectacular operación de exfiltración llevada a cabo el sábado por la mañana, mostró su deseo de cooperar con Washington en el marco de las relaciones. "equilibrado y respetuoso (…) basado en la igualdad soberana y la no interferencia".









"Invitamos al gobierno de Estados Unidos a trabajar de manera conjunta en una agenda cooperativa, enfocada en el desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer la convivencia comunitaria sostenible"añadió tras reunirse con su primer consejo de ministros. El que fue vicepresidente de Nicolás Maduro muestra así una primera señal de apertura hacia Donald Trump, que no oculta sus intenciones de liderar la transición y sus ambiciones sobre los inmensos recursos petroleros.





"Estamos tratando con personas que acaban de ser invertidas. No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta que será muy controvertida".decidió el presidente estadounidense el domingo por la noche a bordo de su avión Air Force One. Antes de precisar, ante la insistencia de los periodistas: "Eso significa que estamos a cargo. » Donald Trump también advirtió a Delcy Rodríguez: "Si ella no hace lo correcto"sufrirá un destino peor que el reservado al presidente depuesto.





Una “operación policial” para Estados Unidos





Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas, Estados Unidos exfiltró, el sábado 3 de enero, a Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, quienes enfrentan cargos de "narcoterrorismo". Muchos países cuestionan la legalidad de la intervención estadounidense, presentada por Estados Unidos como una "operación policial"y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes a petición de Venezuela.





Detenido en Brooklyn desde el sábado por la noche, el presidente depuesto debe responder a cuatro cargos de tráfico de drogas y posesión de armas automáticas. Su aparición inicial está prevista a partir del mediodía (17.00 GMT).









Nicolás Maduro y su esposa son objeto de una nueva acusación publicada el sábado, junto con otras cuatro personas, entre ellas el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del país, y el hijo de Nicolás Maduro. Se les acusa en particular de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que Washington considera “terrorista”así como cárteles criminales para “transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.





Casi 70 muertos y 90 heridos





Meticulosamente preparada, la exfiltración del heredero de Hugo Chávez, que gobernó Venezuela con mano de hierro durante más de diez años (de 1999 a 2013), provocó la muerte de un "gran parte" del equipo encargado de velar por su seguridad, reconoció el Ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López.













Un paso hacia una “transición democrática”





Si Estados Unidos afirma que ya no quiere involucrarse en los asuntos políticos de otros países, como en Irak o Afganistán en los años 2000, Donald Trump no ha ocultado su interés por los vastos recursos petroleros de Venezuela, las primeras reservas probadas de crudo del mundo. El presidente estadounidense afirmó que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar el oro negro de Venezuela, que vende su petróleo de mala calidad en el mercado negro, en particular a China.









La captura de Nicolás Maduro es “un paso importante, pero no suficiente”escribió el domingo en Instagram el opositor exiliado Edmundo González Urrutia. Pidió que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, que dice haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una “transición democrática”. El Secretario de Estado Marco Rubio dijo a NBC que era demasiado pronto para convocar nuevas elecciones: “Damos importancia a las elecciones y a la democracia. (…). Pero lo que más nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos. »