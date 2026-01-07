Trump amenaza nuevamente con anexar Groenlandia





para ir más lejos





(Artículo actualizado el 5 de enero a las 13:38 con reacciones del Reino Unido y la Unión Europea)





A bordo del Air Force One, Donald Trump reafirmó el domingo 4 de enero por la tarde su deseo de ver Groenlandia, territorio autónomo danés, bajo control estadounidense. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó este fin de semana a Estados Unidos a “detengan sus amenazas” anexar la isla, tras un tuit de la esposa de un asesor de Trump y la intervención estadounidense en Venezuela, que volvió a echar más leña al fuego de las relaciones entre Washington y Copenhague.





· Operación estadounidense en Venezuela reaviva tensiones





La intervención militar estadounidense en Venezuela, que puso de relieve el interés de Donald Trump por los vastos recursos petroleros del país, ha reavivado los temores sobre Groenlandia, codiciada por el presidente estadounidense por sus importantes reservas minerales y su ubicación estratégica.





“Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional y Dinamarca no podrá ocuparse de ello”reafirmó Trump a los periodistas a bordo del “Air Force One” el domingo por la noche. “Nos ocuparemos de Groenlandia en unos dos meses… Hablemos de Groenlandia en veinte días”añadió.









· Un territorio que “no está en venta”





Anteriormente Donald Trump empujó a la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, a salir de su reserva. Preguntado en una entrevista telefónica por “The Atlantic” sobre las implicaciones de la operación militar en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo que correspondía a sus socios evaluarlas, según la revista.





“Tendrán que tomar sus propias decisiones. Realmente no lo sé”.declaró el presidente estadounidense, añadiendo: “Pero necesitamos absolutamente a Groenlandia. La necesitamos para nuestra defensa. »





El Primer Ministro danés se pronunció contra el deseo del presidente estadounidense: “Insto a Estados Unidos a poner fin a sus amenazas contra un aliado histórico y contra un territorio y un pueblo que han dejado claro que no están en venta”escribió Mette Frederiksen en un comunicado de prensa el domingo por la noche.









“Tengo que decirle esto muy claramente a Estados Unidos: es completamente absurdo decir que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia”añadió.





Ante las amenazas del presidente estadounidense, Francia se declaró “solidaridad” de Dinamarca, afirmó el lunes el portavoz diplomático francés Pascal Confavreux. “No puede haber modificación de fronteras por la fuerza”subrayó en TF1.





· Groenlandia es parte de la OTAN





El sábado, una publicación en X de la esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, reavivó los temores daneses. Katie Miller publicó en su cuenta un mapa de Groenlandia coloreado con los colores de la bandera estadounidense, acompañado de una breve leyenda en mayúsculas: “PRONTO” (” Pronto “). Katie Miller fue durante un tiempo asesora y portavoz del Departamento de Eficacia Gubernamental (Doge), entonces dirigido por Elon Musk, antes de ser empleada por el multimillonario en el sector privado.









El Primer Ministro danés recordó que el Reino de Dinamarca, que incluye las Islas Feroe y Groenlandia, “es parte de la OTAN y por tanto se beneficia de la garantía de seguridad de la Alianza”. Dinamarca es un aliado histórico y tradicional de Estados Unidos y obtiene sus armas en gran medida de Washington.





El Primer Ministro del territorio autónomo danés había juzgado previamente “irrespetuoso” Publicación de Katie Miller. “Las relaciones entre países y pueblos se basan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”dijo Jens-Frederik Nielsen en Facebook. Sin embargo, “No hay motivo para entrar en pánico o preocuparse”según él.





El embajador danés en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, respondió a la publicación de Katie Miller diciendo “esperamos pleno respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.





· El Primer Ministro groenlandés exasperado





“Ya basta”reaccionó el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, durante la noche del domingo al lunes, tras las repetidas amenazas del presidente estadounidense.









“No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse a través de los canales correctos y de conformidad con el derecho internacional”.escribió el jefe del gobierno groenlandés en Facebook.





· Los groenlandeses se oponen a un acercamiento





El anuncio a finales de diciembre por Donald Trump del nombramiento de un enviado especial para este vasto territorio autónomo danés ya había provocado un estallido de fiebre entre Washington y Copenhague. Groenlandia, una enorme isla ártica poblada por 57.000 habitantes, repite que no está en venta y quiere decidir en solitario su futuro.





En enero de 2025, el 85% de los groenlandeses dijeron que se oponían a una futura membresía en los Estados Unidos, según una encuesta publicada en el diario groenlandés “Sermitsiaq”. Sólo el 6% estaba a favor.









A finales de marzo, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, provocó un gran revuelo al planear visitar el territorio sin haber sido invitado. Finalmente se dio por vencido y se limitó a visitar la única base militar estadounidense en el territorio.





A finales de agosto, la televisión danesa reveló que al menos tres estadounidenses vinculados a Donald Trump habían llevado a cabo operaciones de influencia en este territorio polar.





• Apoyo del Reino Unido





El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mostrado su apoyo a su homóloga danesa, Mette Frederiksen, tras nuevas amenazas de Donald Trump. “La apoyo y tiene razón sobre el futuro de Groenlandia”dijo el líder británico a los periodistas, añadiendo que “Groenlandia y el Reino de Dinamarca, y sólo Groenlandia y el Reino de Dinamarca, deben decidir el futuro de Groenlandia”.





Por su parte, la Unión Europea insistió en que esperaba que sus socios respetaran los principios de soberanía e integridad territorial. “La UE seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras”declaró la portavoz de la diplomacia europea, Anitta Hipper. “Y más aún si se pone en duda la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea”añadió.