Macron viaja tres días para conseguir el contrato del siglo





Emmanuel Macron, que viajará a la India del martes 17 al jueves 19 de febrero, se reunirá con el primer ministro Narendra Modi para consolidar la asociación estratégica entre París y Nueva Delhi. El punto central de la visita: la finalización de un nuevo contrato histórico relativo al avión de combate Rafale. La India ha encargado nada menos que 114 cazas a Dassault Aviation, después de haber comprado ya 36 Rafale para la Fuerza Aérea india y 26 para la Armada india desde 2016. Se trata del mayor contrato jamás firmado por la compañía francesa: 33.000 millones de euros.





El Ministerio de Defensa indio dio luz verde a esta adquisición el jueves, una “hito muy importante” hacia un contrato “histórico”dio la bienvenida a la presidencia francesa, que quiere ” optimista “ sobre las próximas negociaciones con Dassault.





La cuestión es tanto industrial como diplomática. Para el fabricante francés se trata de consolidar su presencia en uno de los mercados de defensa más dinámicos del mundo. Para París, la relación con Nueva Delhi forma parte de una estrategia del Indo-Pacífico destinada a fortalecer las asociaciones frente a las tensiones regionales y el ascenso de China.









Para la India, también se trata de ganar autonomía estratégica mientras el país está bajo la presión estadounidense, mediante sanciones, para que deje de comprar petróleo ruso. Este contrato de compra del Rafale ha sido objeto de arduas discusiones durante años, y el gobierno indio exigió una importante transferencia de tecnología y la fabricación local de una parte del avión. Los medios indios, citando fuentes gubernamentales anónimas, dicen que el acuerdo final permitiría a Dassault Aviation fabricar al menos 90 aviones de combate en el país.





Esto es parte de la iniciativa Make in India, lanzada en 2014 por el primer ministro nacionalista Narendra Modi para fortalecer la industria de defensa nacional alentando a las empresas extranjeras a producir en la India.





El país más poblado del planeta, con 1.400 millones de habitantes, ha hecho de la modernización de su ejército una máxima prioridad, en particular debido a las tensiones con China y Pakistán, dos países vecinos con armas nucleares.













El presidente francés comenzará su visita a Bombay el martes y luego viajará a Nueva Delhi. Este es su cuarto viaje a la India desde 2018, que estará marcado por una serie de eventos junto al Primer Ministro indio.





Emmanuel Macron seguirá los pasos del canciller alemán Friedrich Merz y del dúo ejecutivo de la Unión Europea Antonio Costa y Ursula von der Leyen, que concluyeron “El tratado de libre comercio de todos los acuerdos” con India el 27 de enero en medio de la fiebre proteccionista estadounidense.





Los dos dirigentes inaugurarán a distancia desde Bombay una línea de montaje de helicópteros Airbus H125 construida en Bangalore (Sur). Ellos continuarán “anclar la relación bilateral orientándola decididamente hacia el futuro”, argumenta el Elíseo.









Francia también está interesada en diversificar su comercio con la India, desde la salud hasta la inteligencia artificial. “Existe una importante necesidad de diversificación para las empresas francesas que estaban muy expuestas a China y Estados Unidos”. señala el Elíseo, mientras la India va camino de convertirse en la cuarta economía del mundo.





Un centenar de líderes empresariales estarán presentes durante toda la visita, desde los directores generales de EDF, Schneider Electric, CMA-CGM, Safran, Dassault y Naval Group hasta los jefes de start-ups de inteligencia artificial como Owkin y H.









“El comercio bilateral con la India asciende hoy a 15.000 millones de euros. Pero todavía tenemos un potencial sin explotar, estos intercambios pueden reforzarse”, subraya la presidencia francesa.





Emmanuel Macron y Narendra Modi inaugurarán el jueves una cumbre sobre IA en Nueva Delhi, tras la de París en febrero de 2025, con la idea de no dejar el campo abierto en este ámbito a Estados Unidos y China.





Este año también llevarán el multilateralismo a la cabeza del G7 y del grupo BRICS, respectivamente, en un momento en el que Donald Trump lo cuestiona fuertemente.









Este viaje se produce en un contexto en el que se espera una reestructuración del gobierno en los próximos días, en particular con motivo de la salida de Rachida Dati, ministra de Cultura, en campaña para las elecciones municipales de París.





Sin embargo, en ausencia del Jefe de Estado, no se puede iniciar formalmente ninguna decisión institucional importante. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tendrá que esperar al regreso del presidente a Francia para cualquier posible anuncio.



