Donald Trump se ha convertido en un lastre para la extrema derecha





Donald Trump se ha convertido en un obstáculo para que la extrema derecha llegue al poder en Francia y Europa. Debemos usarlo.





A principios del año pasado, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca fue bien recibido por la Asamblea Nacional y por toda la extrema derecha. Recordamos en particular la salida de Jordan Bardella en febrero de 2025 sobre el tema del viento de libertad que habría comenzado a soplar sobre las democracias occidentales gracias al presidente americano… Durante algunos meses, el efecto Trump pareció poder impulsar a la extrema derecha en Francia como en Europa: por fin alguien que, al frente de un país amigo – y no cualquier país, el más poderoso del mundo – no temía ser masculinista, xenófobo, antiecológico, autoritario…









Pero rápidamente, con los exorbitantes derechos de aduana impuestos a los productos europeos, la connivencia con Vladimir Putin para imponer una capitulación a Ucrania y la amenaza de invadir militarmente Groenlandia, un territorio dependiente de Dinamarca, Donald Trump se convirtió en un lastre para la extrema derecha. No es fácil pretender ser nacionalistas y soberanistas y al mismo tiempo apoyar la acción de un tipo que dedica su tiempo a atacar a su propio país. Especialmente en Francia, donde, debido al pasado gaullista, casi nadie, ni siquiera la derecha, ha considerado jamás a Estados Unidos como un modelo a seguir.





Como resultado, la extrema derecha ahora está tratando de distanciarse lo más posible de Donald Trump. Jordan Bardella pronuncia grandes discursos en el Parlamento Europeo para defender la soberanía europea frente a Estados Unidos. Marine Le Pen llegó incluso a condenar públicamente el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. La RN sigue, con Donald Trump, el camino que tomó con Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. Después de haberlo elogiado durante mucho tiempo, aceptado su dinero y buscado su proximidad, hoy la RN se niega a mantener el más mínimo vínculo con él.









En términos de posicionamiento geopolítico, la RN puede lograr hasta cierto punto limitar los daños. Sin duda, sus ejecutivos no dudarán en multiplicar las declaraciones de tono gauliano y evitar aparecer junto a los expertos trumpistas y sus relevos europeos. Del mismo modo que han mantenido un perfil bajo sobre la cuestión ucraniana (aunque la RN acaba de votar una vez más en contra del préstamo de 90 mil millones de euros a Ucrania en el Parlamento Europeo).









Sin embargo, hay un ámbito en el que el efecto Trump será necesariamente muy negativo para la extrema derecha: el presidente estadounidense ha arruinado todos los esfuerzos de demonización realizados durante veinticinco años por el RN. Muestra diariamente, y de manera particularmente cruda, a qué conduce la victoria de la extrema derecha en un país dotado, como Francia, de un fuerte poder ejecutivo. Y esto a pesar de que todos consideraban que los contrapoderes que podían limitar la acción del presidente eran claramente más poderosos en los Estados Unidos que en la Francia de la Quinta República. La enfermera registrada tendrá grandes dificultades para liberarse de esta tirita.









Día tras día, Donald Trump ilustra cuán frágiles son en realidad la democracia y las libertades. Con los abusos del ICE, el abuso de la justicia estadounidense, la armonización de los medios de comunicación y las redes sociales, los procesamientos contra sus oponentes políticos… muestra cómo los derechos y libertades de todos, y no sólo los de los negros, los árabes o los homosexuales, pueden ser cuestionados en el espacio de unos meses. Demuestra que la democracia puede derribarse, mucho más fácilmente de lo que pensábamos, una vez que la extrema derecha llega a la cabeza de un país. Aún cuando cuenta con una larga y sólida tradición en este ámbito.





En Francia, en los últimos años hemos asistido a una creciente aclimatación a la idea de una victoria inevitable de la extrema derecha. Cada vez más jefes, notables, altos funcionarios, líderes políticos conservadores… habían acabado comprando la fábula de la demonización de la RN y estaban dispuestos a darle las llaves del camión. El reflejo del “frente republicano” contra la extrema derecha parecía cada vez más una reliquia cursi de un pasado pasado. El cambio más espectacular y más preocupante a este nivel fue el de una parte significativa (¿la mayoría?) del campo macronista. Si bien Emmanuel Macron fue elegido en 2017 con una promesa central: hacer retroceder al RN, sus sucesivos gobiernos y funcionarios electos comenzaron a abordar cada vez más los temas y el discurso de la extrema derecha y a buscar su acuerdo en el Parlamento como una prioridad en lugar de intentar llegar a compromisos con la izquierda. Aunque, a este respecto, Sébastien Lecornu ha subido un poco el listón respecto a sus predecesores durante el debate presupuestario para 2026.





Donald Trump recuerda a aquellos, muchos de ellos en Francia que han olvidado las lecciones duramente aprendidas por nuestros vecinos alemanes o italianos en el último siglo, que nunca debemos jugar con los partidos de la extrema derecha. Allí siempre nos quemamos. Donald Trump coloca hoy a cada uno de estos notables dispuestos a confiar las llaves del país a la RN con sus responsabilidades. ¿Realmente quieren implementar un ICE que mate a ciudadanos en nuestras calles? ¿Realmente quieren poner a Pam Bondi, Kash Patel y Pete Hegseth al frente de la justicia, la policía y el ejército en Francia? ¿Realmente quieren ceder todos nuestros datos personales y el control de todas nuestras relaciones a Peter Thiels o su equivalente? ¿Realmente también quieren empujar a los franceses hacia la guerra civil? En resumen, ¿realmente quieren un trumpismo al estilo francés?





EXPRESO ORGÁNICO





Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.