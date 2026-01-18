La OTAN y Groenlandia quieren reforzar la defensa territorial para frenar las ambiciones de Donald Trump

Publicado el 12 de enero de 2026 a las 21:55 horas,

actualizado el 13 de enero de 2026 a las 11:37 a.m. Lectura: 3 min.







La OTAN y Groenlandia anunciaron el lunes 12 de enero que querían trabajar para reforzar la defensa de este inmenso territorio autónomo danés, con la esperanza de hacer retroceder a Donald Trump, que quiere apoderarse de él a toda costa. El presidente estadounidense aumentó aún más las preocupaciones de Groenlandia al declarar el domingo que tomaría el control de Groenlandia. ” de cualquier manera “. “Necesitamos un título de propiedad”insistió.









Ante la hipótesis de una anexión por la fuerza, que está ganando credibilidad, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha puesto sus esperanzas en la Alianza Atlántica -de la que Estados Unidos es miembro- para garantizar la defensa de la inmensa isla ártica. “Nuestra seguridad y defensa son responsabilidad de la OTAN. Es una línea fundamental e inmutable”escribió en Facebook el lunes.





Por lo tanto, el gobierno groenlandés “Esforzarnos por garantizar que el desarrollo de la defensa en Groenlandia y sus alrededores se lleve a cabo en estrecha colaboración con la OTAN. Mediante el diálogo con nuestros aliados, incluido Estados Unidos. Y en colaboración con Dinamarca »añadió el Primer Ministro.









Este llamamiento para desactivar las amenazas de Donald Trump parece formar parte de una acción conjunta con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, que afirmó estar trabajando “próximos pasos” para reforzar la seguridad de este territorio controlado por Dinamarca. Los estados miembros de la OTAN hablaron de ello la semana pasada en Bruselas. Se mencionaron varias vías, como aumentar el número de barcos en el Ártico. Aún no se ha decidido nada concreto.













Casi carta blanca en Estados Unidos en el territorio.





El presidente estadounidense reconoció, en una entrevista con el “New York Times” el jueves 8 de enero, que probablemente tendría que elegir entre preservar la integridad de la OTAN o tomar el control de Groenlandia. La anexión significaría la sentencia de muerte de la Alianza Atlántica, advirtió a principios de enero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Durante el año pasado, Dinamarca aumentó significativamente sus inversiones en Groenlandia para engatusar a Washington. De aquí a 2025, Copenhague asignará 1.200 millones de euros a la seguridad en la región, subrayó Mette Frederiksen.









Esta vasta isla ártica poblada por 57.000 habitantes posee importantes recursos minerales, prácticamente sin explotar, y está considerada un lugar estratégico. Estados Unidos ya tiene allí la base militar de Pituffik. y administrado alrededor de diez durante la Guerra Fría. Según Mark Rutte, “Los daneses no tendrían ningún problema” si Estados Unidos tuviera “una presencia más significativa que la actual”. Desde 1951, un acuerdo de defensa, actualizado en 2004, da casi carta blanca a las fuerzas armadas estadounidenses en territorio groenlandés, con la única condición de que informen previamente a las autoridades.





Un encuentro entre daneses, groenlandeses y estadounidenses





Dinamarca también intentará jugar la carta de la diplomacia, y se espera una reunión esta semana entre funcionarios daneses y groenlandeses y el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según medios estadounidenses y daneses, estas conversaciones tendrán lugar el miércoles en Washington.





El lunes, el Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, publicó una fotografía de una reunión preparatoria con su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt. De hecho, la diplomacia danesa quiere mostrar un frente unido con los líderes de Groenlandia antes de esta reunión. Sin embargo, la prensa danesa informó la semana pasada sobre una tensa videoconferencia entre parlamentarios daneses y groenlandeses sobre cómo negociar con Estados Unidos.









Ante las repetidas amenazas de Donald Trump, “Entiendo que haya preocupación” en la población, reconoció el primer ministro groenlandés en su mensaje del lunes. También reiteró que el ejecutivo de su territorio no aceptaría “de ninguna manera” caer en manos de los americanos. “Preferiría no tener soldados (de la OTAN) en nuestro territoriodijo Mininnguaq Fontain, un estudiante de 19 años. Pero claro, si nos atacan, me sentiría más seguro teniendo soldados allí. »