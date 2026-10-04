Lula frente al hijo de Bolsonaro, la sombra de Trump... Lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales en Brasil

Lula contra Bolsonaro, otra vez. Cuatro años después de vencer por poco a Jair Bolsonaro, el presidente brasileño se enfrenta esta vez… a su hijo mayor, Flávio. Para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, este domingo 4 de octubre, Lula, de 80 años, ex metalúrgico, busca un cuarto mandato de cuatro años. Su principal rival, un senador de 45 años, espera devolver al poder a la extrema derecha de su padre, condenado a veintisiete años de prisión por intento de golpe de Estado. Posible regreso del bolsonarismo , presión de Donald Trump… “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de los temas en juego en las elecciones.

Esta elección presidencial de dos vueltas podría resolverse en una. De hecho, un candidato puede ser elegido este domingo si obtiene más de la mitad de los votos emitidos. De no ser así, los dos primeros se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Además, los brasileños no viajan sólo por su presidente. También eligen a sus gobernadores, a sus diputados federales y a los de las asambleas locales, y además renuevan dos tercios del Senado. Estas elecciones determinarán el margen de maniobra del próximo ganador en un país donde el Parlamento, hoy con una fuerte mayoría conservadora, puede frustrar seriamente los planes del jefe de Estado.

Lula, el ex trabajador que llegó a la presidencia en 2003, sigue asociado con las políticas sociales que lo hicieron popular. Pero veintitrés años después de su primera llegada al poder, el líder del Partido de los Trabajadores lucha por renovarse y no quiere “ser sólo el presidente de Bolsa Familia”, dijo recientemente, refiriéndose a la asignación destinada a los hogares más pobres.

Los escándalos de corrupción que han salpicado a su bando siguen alimentando el rechazo a pesar de la anulación de sus condenas por motivos procesales. Justifica esta enésima candidatura por la necesidad de impedir el regreso de la extrema derecha ” destruir “ el país.

“Cuando miramos a Lula no vemos futuro”replica su principal adversario. Flávio Bolsonaro intenta convencer de que puede suceder a su padre, el preso. Debe retener a los seguidores del patriarca y al mismo tiempo tranquilizar a los votantes desanimados por sus excesos. Abogado de profesión, elegido en el Estado de Río desde hace más de veinte años, se presenta como un “Bolsonaro más moderado”al tiempo que asegura que Jair seguirá siendo su “brújula”. Un acto de equilibrio con un tono ciertamente menos brutal, pero con posiciones que no siguen siendo radicales, por decir lo mínimo.

Son Bolsonaro también está metido en los negocios. Está bajo investigación por sospecha de corrupción y blanqueo de dinero relacionados con… la financiación de una película para glorificar a su padre. ¿Qué detener su progreso? Por ahora, los dos favoritos siguen cerca. Una encuesta publicada el jueves sitúa a Lula con un 48% frente a un 45% de Flávio Bolsonaro en la hipótesis de una segunda vuelta.

Lula puede defender sus políticas sociales y el progreso del empleo. 8,6 millones de brasileños también saldrán de la pobreza entre 2023 y 2024, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Pero la inflación que sufre su país desde hace años sigue pesando sobre los hogares brasileños. Flávio Bolsonaro explota este descontento comparando los precios actuales con los practicados bajo la presidencia de su padre. El partido saliente anunció en septiembre una revalorización de esta Bolsa Familia, cuyo calendario, a pocas semanas de las elecciones, es denunciado por sus adversarios.

Los dos bandos también compiten por los votos muy buscados de los creyentes. Los católicos, mayoría, se inclinan más hacia Lula, mientras que los evangélicos constituyen una base importante del bolsonarismo. Último episodio hasta la fecha: publicaciones han atribuido a Flávio Bolsonaro la intención de retirar a Nuestra Señora de Aparecida – virgen venerada por los católicos como protectora del país – su título de patrona de Brasil. Información falsa tan viral que el tribunal electoral tuvo que solicitar el jueves la retirada de su contenido.

El año pasado, Donald Trump impuso fuertes recargos a los productos brasileños, denunciando una “caza de brujas” contra su aliado Jair Bolsonaro. Desde entonces recibe a Flávio en la Casa Blanca. Lula, por su parte, aprovechó esas presiones para hacerse pasar por el defensor de la soberanía nacional ante estas injerencias, Brasil “no está en el patio trasero de nadie”dijo desde el podio de la ONU.

Simpatizantes del candidato presidencial opositor Flávio Bolsonaro marchan con una efigie del presidente estadounidense Donald Trump sosteniendo un muñeco que representa al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como prisionero, durante un mitin del Día de la Independencia en São Paulo, el lunes 7 de septiembre de 2026. ANDRÉ PENNER/AP/SIPA

El resultado también será analizado en una América Latina que se ha desplazado en gran medida hacia la derecha y la extrema derecha, desde Argentina hasta Chile, Colombia y Perú. Una derrota de Lula privaría a la izquierda regional de uno de sus principales bastiones. Y ofrecería a Washington un nuevo aliado fuerte al frente de la principal potencia económica latinoamericana. Aunque un acercamiento tendría sus límites. China sigue siendo el mayor socio comercial de Brasil, por delante de Estados Unidos. Y el poderoso sector agrícola brasileño, apoyo esencial del campo de extrema derecha, se opondría a un distanciamiento comercial de Beijing.

Menos de un año después de albergar la COP30 en Belém, el clima ya se ha convertido en un tema irrelevante en la campaña presidencial brasileña. Lula puede presumir de una fuerte caída de la deforestación desde su regreso al poder y promete ponerle fin de aquí a 2030. Sin embargo, su apoyo a la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas empaña este historial.

Si Flávio Bolsonaro promete hacerlo mejor y detener la deforestación a partir de 2029, su credibilidad se pone a prueba ya que su padre se comportó como un pirómano en la Amazonía con casi un 60% adicional de deforestación por año durante su mandato. Y sobre todo porque mantiene estrechos vínculos con el agronegocio, actor importante de la expansión agrícola en detrimento de los bosques. Un escéptico climático como Donald Trump, Flávio Bolsonaro atribuye los eventos climáticos extremos a ciclos: “Creo que son efectos cíclicos”declaró el 28 de agosto en TV Globo, el principal canal privado del país.