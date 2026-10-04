Asunto Bardella: la defensa muy aproximada de los funcionarios electos de RN

El asunto Bardella empuja a los miembros de la Agrupación Nacional (RN) a adoptar sorprendentes defensas. Desde la revelación por Mediapart el 28 de septiembre de comentarios antisemitas atribuidos a Jordan Bardella que datan de 2013, el partido de extrema derecha ha negado rotundamente los hechos expuestos por el sitio de investigación. Muchos cargos electos lepénistas se niegan a creer que el presidente de su partido pudiera haber pronunciado estas frases, informa Mediapart: “Todos los bancos son propiedad de judíos” O “El judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarles; un sionista es necesariamente judío, y profundamente. »

El sitio de investigación publicó el jueves un segundo artículo en el que revela los elementos de prueba que respaldan sus revelaciones: conversaciones en Messenger (mediante extracción de datos realizada por la empresa matriz Meta), entrevistas realizadas con 18 fuentes, pistas biográficas… A pesar de ello, vicepresidentes, alcaldes, diputados y eurodiputados RN repiten a coro los mismos elementos de defensa, retomando en particular la teoría de Jordan Bardella, que remite la investigación a un “maquinación grave. » Descifrado de una defensa de coqueteo con Conspiración y negación de la realidad.

Nada más publicarse la primera parte de la investigación, Jordan Bardella dio los principales elementos de su defensa: “barbería”, “falsas falsificaciones”, “intento de asesinato político”… Guillaume Bigot, diputado RN por el Territorio de Belfort, añadió a este respecto en Europa 1, evocando una teoría basada en una extraña fascinación por los servicios secretos israelíes: “¿En serio crees que si Mediapart tiene información, el Mossad no los tiene? Y si el Mossad tiene información, ¿Jordan Bardella fue invitado por el Primer Ministro de Israel, por el gobierno de Israel, por la comunidad judía a conferencias contra el antisemitismo? »

Tras la publicación de la segunda parte de la investigación, Jordan Bardella calificó a Mediapart como “medios de comunicación ferozmente anti-RN”autor de “Montajes burdos, capturas de pantalla oscuras que pueden manipularse. » Conclusión: presenta “denuncia por falsificación y uso de falsificación, además de la denuncia ya interpuesta por difamación. »

En las redes sociales, numerosos cargos electos denunciaron un “Mediaflop”, un nuevo apodo lanzado por el propio Jordan Bardella en directo en LCI el jueves por la tarde como reacción a las pruebas publicadas por el sitio de investigación. Con este nuevo hashtag, cada uno tiene sus propias palabras. El alcalde RN de Perpiñán, Louis Aliot, denuncia así “Un plan más en una Francia en quiebra. » Otros caen directamente en la mala educación. El asesor regional de RN en Occitania, Olivier Monteil, habla con distinción “Merdiapart” cuando Pierre-Romain Thionnet, eurodiputado RN, comparte un nuevo logotipo de “Mediaprout. »

Los más diligentes intentan descubrir puntos concretos utilizando el método muy conocido de Mediapart. Desacreditaciones, que a su vez fracasan. Una secuencia se repite especialmente bajo el hashtag “Mediaflop”. Podemos ver un extracto de BFM del 1 de octubre a las 18.35 horas, donde un periodista afirma: “Si no hay elementos técnicos que nos permitan vincular al autor de estas conversaciones con, hoy, una cuenta oficial de Jordan Bardella… Ahí lo tienes, ese es el eslabón que falta. » Ante este resurgimiento “¿Era Jordan Bardella el que estaba escribiendo?” » -insinuó con otro relato no oficial- el periodista tartamudea y no responde. Una secuencia que supuestamente debería proporcionar una prueba de la debilidad de la investigación.

Sin embargo, este no es el caso porque este extracto no se corresponde en absoluto con la metodología revelada por Mediapart. El medio explica cómo sus periodistas pudieron rastrear los hilos de dos conversaciones en Messenger con una cuenta no oficial atribuida a Jordan Bardella. Y para precisar que “ A finales de 2013, Jordan Bardella decidió crear una segunda cuenta en Facebook, junto a la primera en la que hacía comentarios antisemitas. Para ” su comunicación política, el público en general y los periodistas. »

Otros funcionarios electos cuestionan la autenticación de los mensajes. La eurodiputada RN Virginie Joron critica a X por la extracción de datos que autentifican conversaciones antiguas. “La metaexportación es en HTML o JSON: texto, editable una vez descargado” y eso “Meta no firma el archivo. » Sin embargo, Mediapart ya ha dicho que lo ha hecho. “Certificamos esta extracción de datos por parte del alguacil, martes 29 de septiembre. » Tras una extracción de datos que a su vez databan de 16 de agosto de 2026. Dos fechas que Jordan Bardella (¿deliberadamente?) confundió para negar mejor su responsabilidad, el jueves por la noche en LCI: “La extracción se realizó DESPUÉS de la publicación del artículo el lunes. Lo que significa que cuando Mediapart anunció el lunes que había autentificado los mensajes, era completamente falso. »

Seguimos encontrando el mismo eje de ataque con Jean-Philippe Tanguy. En el programa “C à Vous” del 1 de octubre, el diputado parecía jubiloso cuando hizo adivinar a los periodistas que tenía delante que “El informe del alguacil data de…” Martes 29 de septiembre. Al día siguiente, en Europe1/CNews, no parece cansarse de su argumento y compara a Fabrice Arfi, periodista de Mediapart -que no es el autor de la investigación-, con un “estafador” quien solo haría “insinuaciones. » Según él, hay motivos suficientes para decir que la investigación “no prueba nada” Y “Tiene un solo objetivo: sembrar dudas y difamar a la enfermera registrada. »

Pero los ataques de RN no van dirigidos sólo a Mediapart. Edouard Philippe está ahora preocupado. El candidato presidencial de Horizons dijo el jueves que no ve “ ¿Cómo podríamos dudar ahora?tras la publicación de la segunda parte, que es “El señor Bardella (quien) hizo comentarios de naturaleza manifiesta y escandalosamente antisemita. » Y Julien Odoul, portavoz de la RN, para insultar “El candidato de las patatas fritas y las manzanas (que) toma al pie de la letra las infames manipulaciones del pequeño grupo de extrema izquierda Mediapart” y quien es “Orgulloso de votar comunista. » Una referencia al llamamiento del alcalde de Le Havre para bloquear a RN y LFI votando al PCF durante las elecciones legislativas de 2024.

En cuanto a su colega, el vicepresidente del partido, Sébastien Chenu, cuestiona directamente la fiabilidad de las 18 fuentes contrastadas por Mediapart en BFM: “fuentes que no se atreven a revelar porque son tan inaccesibles – estas fuentes que obviamente quieren dañar a Jordan Bardella – que Mediapart probablemente se sonrojaría. » Aquí surge la teoría de la venganza personal contra Jordan Bardella. Con, como beneficio adicional, el olvido de “la exigencia de proteger el secreto de las fuentes consagrada en la ley”recuerda Mediapart en su segundo artículo.