Cinco departamentos en alerta roja, un conductor muerto en las Landas





De un “fuerza poco común” Según Météo-France, la tormenta Nils azota el sur de Francia este jueves 12 de febrero con avisos rojos por inundaciones en el Garona, vientos violentos en Aude y avalanchas en Saboya, con rachas que superaron los 160 km/h durante la noche en las Landas. Frente a “vientos tormentosos” y a “inundaciones importantes”el instituto meteorológico también puso el jueves en vigilancia naranja a una treintena de departamentos por este episodio ” pendiente “.









Depresión que traerá lluvias importantes después de un comienzo ya muy húmedo en 2026, la tormenta Nils se dirige hacia el Golfo de León y luego a Córcega. El episodio debería terminar el jueves por la mañana en el suroeste, el jueves por la tarde en las regiones mediterráneas o incluso la noche del jueves al viernes en Córcega, según Météo-France, que lanzó un llamamiento para ” precaución “.





“Sigue siendo una situación crítica”subraya Sébastien Léas, pronosticador del organismo público, describiendo un episodio ” pendiente “comparable a la tormenta Goretti que causó importantes daños en el noroeste del país a principios de enero.









Este jueves por la mañana, Météo-France coloca a 22 departamentos, desde Finisterre hasta Hérault pasando por Corrèze, en vigilancia naranja durante el día ante el riesgo de desbordes en tramos de ríos. La vigilancia roja por inundaciones en Gironda y Lot-et-Garonne se extendió hasta el viernes, por lo que 22 departamentos seguirán en vigilancia naranja por el mismo motivo.





La organización Vigicrues advirtió contra “Desbordamientos que podrían ser muy importantes” en el Garona, en un sector entre Langon y Agen, a un nivel “comparable a la inundación de enero de 2022”.









En La Réole, en Gironda, los servicios municipales evacuaron el miércoles por la tarde a una treintena de residentes de los muelles frente al río desbordado, de los cuales una decena fueron alojados en una escuela secundaria.





“La tormenta está impidiendo el correcto flujo del agua, por lo que mis compañeros y yo seguimos en absoluta vigilancia porque no sabemos exactamente hacia dónde conducirá”dijo a la AFP el alcalde Bruno Marty (Plaza Pública), esperando no revivir la ” trauma “ de las inundaciones de 2021, donde la altura del agua alcanzó unos 10 metros.





En el Macizo Central, Cantal y Corrèze están afectados por una alerta naranja por lluvias e inundaciones, mientras que en la meseta de Millevaches cayeron decenas de litros de agua por metro cuadrado.





Una vigilancia naranja por inmersión en olas también afecta al sur de Córcega el jueves y más de 50 departamentos más están en vigilancia amarilla en el resto del país ante el riesgo de inundaciones, tormentas, vientos violentos, inundaciones e incluso avalanchas.









Los departamentos de Aude y Pirineos Orientales fueron puestos en alerta roja este jueves por la mañana debido a fuertes vientos. Durante la noche, el instituto registró rachas de 162 km/h en Biscarosse, 145 km/h en Pau, 136 km/h en Mont-de-Marsan, 125 km/h en Toulouse, 124 km/h en Burdeos y 120 km/h en Auch.









Con las fuertes lluvias de las últimas semanas, los suelos están anegados, lo que hace que los árboles y la infraestructura sean más vulnerables al viento. Como medida de precaución, las escuelas estuvieron cerradas el jueves en los Pirineos Orientales y en Aude. Météo France describió el fenómeno como “Tormenta del oeste de fuerza y ​​magnitud poco comunes”.









Un conductor de un vehículo pesado murió en un accidente cerca de Dax, en las Landas, durante la tormenta, informó la prefectura a la Agencia France Presse (AFP). El accidente, que se produjo durante la noche del miércoles al jueves en una autopista de cuatro carriles cerca de Dax, “está vinculado a la caída de una rama de árbol”.





Según el periódico “Sud-Ouest” que anunció este accidente, en este departamento se han producido numerosas caídas de árboles y de líneas eléctricas, contabilizándose ya más de 200 intervenciones de los bomberos a primeras horas del día.





Tres carreteras departamentales están particularmente congestionadas, entre los municipios de Saint-Geours-de-Maremne, Hagetmau, Sabres y Mont-de-Marsan, donde se están llevando a cabo operaciones de limpieza, indicó la prefectura en un comunicado.









Por último, en los Alpes, Saboya fue puesta el jueves en alerta roja por avalanchas, mientras que otros tres departamentos (Altos Alpes, Isère y Alta Saboya) están en alerta naranja. La vigilancia roja se levantará alrededor de las 22:00 horas. este jueves según Météo-France.









Según Météo-France, cayeron entre 20 y 50 cm de nieve en las cadenas montañosas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y “Hay que temer ciertas avalanchas de gran escala” debido a la capa de nieve “particularmente inestable”.









Unas 850.000 viviendas se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana con el paso de la tormenta. Las regiones más afectadas son Nueva Aquitania (485.000 viviendas) y Occitania (318.000), indicó Enedis en su informe de situación de 6 horas.





El operador activó su Fuerza de Intervención Rápida en Electricidad (Fuego), movilizando a 360 personas, para sumarse “las regiones más impactadas”.





Hasta el miércoles por la tarde, 1.000 técnicos de Enedis y 400 empleados de empresas de servicios habían sido “premovilizados” intervenir “tan pronto como las condiciones lo permitan”.









En el sector ferroviario, la SNCF anunció el miércoles por la tarde la interrupción del tráfico en algunos trenes, en particular en numerosas líneas de Nueva Aquitania, hasta el jueves por la tarde. “Es de esperar límites de velocidad, recorridos o eliminaciones para los trenes TGV Inoui, Ouigo y interurbanos”indica la compañía ferroviaria.