Los veterinarios y etólogos pedimos a la industria alimentaria que abandone los “pollos turbo”





Emitida el 15 de enero, la “Investigación adicional” titulada “Los pequeños secretos del rey pollo” se centra en el gigante agroalimentario LDC. El informe revela una práctica poco conocida, pero muy extendida: el uso de pollos Ross 308, una raza de pollos de crecimiento ultrarrápido, calibrada para su rentabilidad. En un momento en que un número cada vez mayor de franceses está preocupado por la consideración de los animales, nosotros, los veterinarios y los profesionales de la salud animal, pedimos a la agroindustria que pase página sobre la selección genética extensiva de los pollos.





Todo lo relacionado con los pollos Ross 308 está diseñado para maximizar el rendimiento, a pesar de las consecuencias para los animales. De este modo, se maximiza su crecimiento: estas aves, descritas en el informe como la “Fórmula 1” del pollo, alcanzan su peso adulto en sólo 35 a 45 días, frente a los seis meses de crecimiento normal. Este crecimiento acelerado no deja de tener consecuencias para la salud de los pollos. Durante la autopsia filmada por “Complément d’investigation”, nuestro colega, el veterinario Théo Noguer, constató que varias aves parecían haber sufrido una muerte súbita ligada a un estrés fisiológico, corolario de una extensa selección genética.





Su anatomía también está calibrada para satisfacer las necesidades de la industria, a costa de deformidades. La investigadora Cécile Berri, presidenta del centro de investigación INRAE (para el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nota del editor) Val de Loire, que interviene en el informe, señala: en los años 50, las “redes” representaban entre el 12% y el 13% del peso de los animales. En el Ross 308, estos músculos pectorales sobredesarrollados representan ahora el 25% de su peso. Estos pollos quedan así desequilibrados hacia adelante, lo que, combinado con una cama sucia y húmeda, favorece lesiones cutáneas, escaras y dificultades para moverse. Sus alas, difíciles de desarrollar para la industria, nunca permitirán que estas aves aleteen. Algunos los utilizan como muletas para desplazarse.









Sus tendones y ligamentos se debilitan deliberadamente: la carne se desprende fácilmente de los huesos. Si bien esto constituye una ventaja considerable en el sector de la producción de carne, por otro lado es una fuente de sufrimiento para los pollos, que pueden desarrollar artritis en particular. El vientre sin plumas de estas aves las hace más susceptibles a infecciones dermatológicas y otras lesiones traumáticas, siendo esta piel quemada y dañada por el amoníaco de la camada.









El dolor que sufren los animales de razas de producción de crecimiento ultrarrápido también está atestiguado por estudios científicos: una publicación del Welfare Footprint Project muestra que la adopción de cepas de crecimiento más lento reduciría en un 78% el tiempo que los pollos pasan sufriendo un “dolor intenso e insoportable”. ¿Cómo puede sorprendernos, entonces, que la mortalidad sea tan alta en las granjas de “animales en bandeja”? El testimonio de un criador en la “Investigación complementaria” lo confirma: deplora una mortalidad del 8% en su granja avícola. Cada día, lo recorre para recoger los cadáveres y retorcer el cuello de una docena de pollos considerados demasiado débiles o demasiado enfermos para sobrevivir: tratarlos o dejarlos vivir no es lo suficientemente rentable.





Los pollos, como todos los animales vertebrados y algunos invertebrados, son seres sintientes, dotados de conciencia e inteligencia, y capaces de sentir emociones. La carrera por los beneficios de los grandes grupos agroalimentarios no puede justificarlo todo. En el momento en que ocho

Una de cada diez personas francesas se opone a la cría intensiva; el uso de “animales de bandeja”, cuyos cuerpos han sido modificados para ser criados, sacrificados, envasados ​​y consumidos más rápidamente, en detrimento de su salud, es injustificable.





Desde la filmación del informe “Complément d’investigation”, el grupo de PMA se ha comprometido a abandonar estas prácticas para 2028 respetando el Compromiso Europeo del Pollo. Después de él se unió su competidora Terrena (Douce France, Père Dodu). Pero los “pollos turbo” no corren peligro de desaparecer de las granjas intensivas francesas. En efecto, los productores Maïsadour, Eureden (grupo d’Aucy), Plukon (grupo Duc) y Le Gouessant no se comprometen a renunciar a las estirpes de pollo resultantes de una extensa selección genética. Sin embargo, cada uno de estos actores destaca en sus comunicaciones su interés por el “bienestar animal”, en evidente contradicción con sus prácticas.









Nosotros, veterinarios y etólogos, nos preocupamos por la salud animal. Ya no podemos aceptar el dolor de estos animales, condenados a una vida de sufrimiento incluso antes de nacer, por razones de rentabilidad. Por ello, pedimos a los implicados en la industria alimentaria que prohíban la cepa Ross 308 y sus equivalentes.





Firmantes





Bérangère Bourgoin veterinario ;

Medhi Brahimi veterinario ;

Bertrand Chefneux veterinario ;

Amélie de Vaissière veterinario ;

sophie dol veterinario ;

Carlota Eid veterinario ;

Meriem Flih veterinario ;

Estelle Goyens veterinario ;

Melanie Lacombe veterinario ;

Morgan Martín veterinario ;

Claire Maurín veterinario ;

Melanie Pignorel veterinario ;

Marina Renard veterinario ;

Jessica Serra etóloga, autora y directora de la colección Mundos Animales;

Kim Slavik veterinario ;

Sophie Wyseurveterinario, vicepresidente de Código Animal.