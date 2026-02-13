Actos de violencia, campus universitarios cerrados… ¿Qué está pasando en Senegal?





Abdoulaye Ba, estudiante de segundo año de medicina, fue asesinado el lunes 9 de febrero durante enfrentamientos con la policía en el campus de la Universidad Cheikh-Anta-Diop (UCAD) en Dakar, capital de Senegal. Dos días después, el establecimiento fue evacuado por el gobierno, que deploró una “tragedia”, mientras un grupo de estudiantes afirma que su compañero fue “ brutalmente torturados hasta la muerte por agentes de policía”.









Desde hace varios años, los estudiantes senegaleses protestan periódicamente contra el pago tardío de sus becas atrasadas. Y estos problemas se han sentido más ampliamente en los últimos meses debido a las graves dificultades económicas que enfrenta Senegal.





El lunes, varios estudiantes enojados criticaron al gobierno senegalés por querer cancelar permanentemente el pago de sus becas atrasadas cuando la manifestación degeneró y provocó la muerte del estudiante de cirugía dental, Abdoulaye Ba.









Videos filmados por estudiantes y publicados en las redes sociales durante la noche del lunes al martes dan testimonio de la violencia de los enfrentamientos en la UCAD entre fuerzas de seguridad y estudiantes. En algunas imágenes se ve a miembros de las fuerzas de seguridad ingresando al recinto universitario, lanzando gases lacrimógenos contra los pabellones, mientras los estudiantes responden con lanzamiento de piedras.





El colectivo amigo de la UCAD afirmó que el joven había “Fue brutalmente torturado hasta la muerte por la policía”según un comunicado de prensa enviado a la Agence France-Presse. El colectivo, que el lunes había declarado una jornada negra sin manifestaciones, acusa a la policía de haber entrado en el campus social, de haber “dispararon a estudiantes” y tener “derribaron las puertas de los pabellones mientras golpeaban a los estudiantes”. el llama “organizaciones de defensa de los derechos humanos a denunciar actos de tortura y barbarie perpetrados por agentes policiales por orden de un gobierno suficiente y autoritario”.









El colectivo también decretó una ““Universidad Muerta” hasta nuevo aviso pidiendo a los estudiantes que regresen a casa hasta que se atiendan las demandas de los estudiantes, la liberación de todos los compañeros y los culpables sean castigados judicialmente pero también mediante renuncias”.





Según este mismo colectivo, 105 estudiantes se encuentran actualmente detenidos en la comisaría central de policía de Dakar.









El día después de la muerte de Abdoulaye Ba, el gobierno senegalés ordenó el cierre “hasta nuevo aviso” del campus universitario de la UCAD. Reconocida en África occidental, la universidad más grande de Dakar acoge a decenas de miles de estudiantes.





Cientos de estudiantes que vivían en alojamientos en el campus se vieron obligados entonces a hacer las maletas para abandonar la universidad y regresar con sus familias, que a veces vivían lejos del lugar. “Es una decisión que me molesta porque estábamos en plena preparación para los exámenes de febrero, yo estaba repasando, pero ahí se interrumpe todo”preocupa Moctar a Radio Francia Internacional (RFI).









El gobierno senegalés ha descrito “tragedia” la muerte de este estudiante, agradecido por “actos de violencia” fuerzas de defensa y seguridad durante su fuerte intervención en el campus. “Hubo actos de violencia que vimos en ambos lados, y actos que vimos provenientes de las fuerzas de defensa y de seguridad. Como superior (jerárquico)estos son actos que no puedo tolerar”declaró el martes al final de la jornada durante una rueda de prensa Mouhamadou Bamba Cissé, ministro senegalés del Interior.





“No debería haber más errores policiales en Senegal”añadió, afirmando que se había abierto una investigación, que podría conducir a “sanciones”. Reportó 48 heridos entre los policías, sin mencionar el número de heridos entre los estudiantes.





Sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en la universidad, el ministro aseguró que sus servicios habían recibido “información precisa que demostraba que determinadas personas iban a atacar la infraestructura del campus social” de la universidad. Afirmó que los estudiantes habían comenzado “atacar el restaurante” universidad el lunes por la mañana para dañarlo, y así justificó la intervención de las fuerzas de seguridad para ” proteger “ propiedad pública, acusando además a algunos estudiantes de poseer botes de gas lacrimógeno y de haber elaborado bombas molotov.





Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Yassine Fall, anunció que se había contactado con la fiscalía para investigar la muerte del estudiante, indica RFI.









Luego de la tragedia, varias organizaciones de derechos humanos expresaron su “profunda preocupación por la persistencia de la violencia en las universidades públicas senegalesas desde hace varios meses”.





El colectivo amigo de la UCAD agrega que “el Estado de Senegal es responsable a través de su Presidente, su Primer Ministro, su Ministro de Educación, Investigación e Innovación y su Ministro del Interior”y anuncia que quiere “perseguir a los responsables ante autoridades judiciales nacionales e internacionales”.









La victoria de Bassirou Diomaye Faye y del partido Pastef en las elecciones presidenciales de 2024, que llegaron al poder gracias a la promesa de una ruptura con la política de Macky Sall, despertó una gran esperanza entre los jóvenes fuertemente comprometidos en la lucha que llevó a este partido al poder. En Senegal, alrededor del 75% de la población tiene menos de 35 años.