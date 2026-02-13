El emisario de Donald Trump en Minneapolis anuncia que la operación antiinmigración “terminará”

Publicado el 12 de febrero de 2026 a las 19:12,

El emisario de Donald Trump en Minneapolis, Tom Homan, anunció el jueves 12 de febrero el fin de amplias operaciones de la policía federal de inmigración en la ciudad del norte de Estados Unidos marcada en enero por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.









“Yo propuse, y el presidente Trump estuvo de acuerdo, que se pusiera fin a esta operación”anunció Tom Homan durante una conferencia de prensa. “Una reducción significativa (personal policial) ya está implementado esta semana y continuará durante la próxima »añadió.













Varios miles de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y AduanasInmigración y Control de Aduanas) han sido desplegados desde diciembre en Minneapolis. Sus operaciones masivas han perturbado la vida cotidiana en esta ciudad demócrata del Medio Oeste, donde muchos residentes están encerrados en sus casas por temor a ser arrestados, mientras que miles más continúan manifestándose, a menudo a pesar del frío glacial.









El movimiento de protesta se intensificó con la muerte, al margen de las intervenciones antiinmigración, de dos ciudadanos estadounidenses, asesinados a tiros por agentes, con menos de tres semanas de diferencia: Renee Good, una madre de 37 años, el 7 de enero, y Alex Pretti, una enfermera de la misma edad, el 24 de enero.





Tom Homan aclaró que se quedará en Minneapolis “un poquito más” para supervisar el final de la operación. “Un pequeño número de personal permanecerá en el lugar durante un período de tiempo para finalizar la operación y transferir el mando y control a la oficina local, así como para garantizar que la actividad de los agitadores continúe disminuyendo”añadió.









Antes de Minneapolis, otras ciudades demócratas, Los Ángeles y Chicago en particular, habían sido blanco de importantes ofensivas antiinmigración por parte de la administración Trump. La lista aún podría crecer, pero Tom Homan se mantuvo evasivo el jueves.





“Esta operación está terminando y la próxima semana redistribuiremos a los agentes a sus bases u otros lugares del país donde sean necesarios”se limitó a decir. “Seguiremos haciendo cumplir la legislación migratoria”insistió el emisario, que ya había anunciado la semana pasada la retirada de 700 agentes federales de un total de 3.000.









“Esta comunidad es más segura porque arrestamos a 4.000 inmigrantes ilegales”afirmó el emisario de Donald Trump. Aclaró que “más de 200 personas” También había sido arrestado por obstruir la misión de la policía de inmigración.









Ante la creciente indignación por los métodos de ICE, Donald Trump osciló en el mismo acto de equilibrio entre la necesidad de “un enfoque más delicado” y la necesidad de ser ” duro “ en la aplicación de su política migratoria.





Desde las muertes de Renee Good y Alex Pretti, la oposición demócrata ha exigido amplias reformas en el funcionamiento de la policía de inmigración, incluido el fin de las patrullas aéreas, la prohibición de que los agentes oculten sus rostros y la obligación de obtener una orden judicial antes de arrestar a un migrante.