¿Por qué la elección de Bally Bagayoko en Saint-Denis horroriza a la extrema derecha? Te explicamos a través de la historia

El fenómeno no es masivo, pero sí significativo: las elecciones municipales del pasado mes de marzo, especialmente en la región de París y en los alrededores de Lyon, se saldaron con la victoria de un cierto número de candidatos de origen inmigrante. Este hecho debería alegrar a todos los republicanos. Durante años nos han dicho que “la integración está rota”. Evidentemente, al menos a nivel de la política local, no funciona tan mal. No sorprende que la extrema derecha y sus medios de comunicación se nieguen a ver las cosas de esta manera.

Tan pronto como fueron elegidos, y antes incluso de haber tomado la más mínima medida, la mayoría de los nuevos concejales fueron objeto de rápidos ataques, expresando el racismo más desinhibido. Uno de ellos concentraba a la mayoría: Bally Bagayoko, nuevo alcalde de Saint-Denis. Por parte de CNews y otros, obviamente no podemos perdonarle ni su color de piel (es negro) ni su origen (sus padres son malienses) ni su etiqueta política (es LFI). Había otra razón para este odio.

El señor Bagayoko no fue elegido en ninguna parte. Es alcalde de Saint-Denis. La ciudad tiene un estatus especial en la historia de Francia, la concentra, con sus tensiones y sus disputas por la memoria. Si quieres entender por qué, mira este nuevo episodio narrado por François Reynaert, también conocido como Uncle Obs, y dirigido y editado por Rachel Contensou y Mahaut Landaz.