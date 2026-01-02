2026 “año útil”, presupuesto, presidenciales de 2027… Lo que dijo el Jefe de Estado





Defender su historial a pesar de su impopularidad y de una Asamblea paralizada desde el fracaso de la disolución, al tiempo que intenta demostrar que no permanecerá inmóvil en 2026, su último año completo en el Eliseo, es lo que Emmanuel Macron intentó hacer durante sus votos este miércoles 31 de diciembre. Expresar sus deseos al Jefe de Estado que duró menos de 10 minutos.





• 2026, un año “útil”





Mientras que 2026 suena un poco a crepúsculo para el Jefe de Estado, muy perjudicado desde la fallida apuesta de disolución en 2024 y que, tras dos mandatos de cinco años, no puede volver a presentarse, Emmanuel Macron aún ha enumerado sus deseos para el año en forma de alegato. Prometió así cumplir con la ley sobre el fin de la vida “ como me comprometí en 2022 » – el texto, votado en la Asamblea Nacional, aún debe ser examinado en el Senado a partir del 20 de enero –, defendió el regreso del servicio militar voluntario y asumió querer prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, y limitar su exposición a las pantallas, por “ proteger “. El año 2026 “puede ser y será un año útil”insistió, prometiendo “prestar especial atención a garantizar que se puedan completar varios proyectos importantes” antes del final de su segundo mandato de cinco años.





También aseguró que completará su mandato y permanecerá “hasta el último segundo en el trabajo”mientras que incluso dentro del campo presidencial se alzaron voces para exigir una elección presidencial anticipada, en particular Edouard Philippe en el otoño.









• Acuerdos “esenciales” sobre el presupuesto





El Jefe de Estado también volvió sobre el proyecto de ley de finanzas 2026, que fracasa en el Parlamento y cuyos debates se reanudarán el 8 de enero en comisión. Aseguró que estaba ” básico “ que el gobierno y el parlamento trabajen juntos “desde las primeras semanas del año” 2026 a “acuerdos de construcción” Para “dotar de presupuesto a la Nación”. ¿Será escuchado?









• “Hacer todo lo posible” para garantizar que las elecciones presidenciales de 2027 se lleven a cabo “al abrigo de la interferencia extranjera”





Durante sus deseos, el Jefe de Estado, lúcido sobre el calendario, se proyectó hacia 2027, fecha de las próximas elecciones presidenciales, “ el primero en el que (él) no participará durante 10 años “. Aseguró que hará todo lo posible para que la elección se lleve a cabo. “libre de cualquier injerencia extranjera”.









Las injerencias digitales extranjeras, los intentos de manipulación de la opinión en las redes sociales y las acciones de piratería han aumentado en los últimos años en la mayoría de las campañas electorales en Francia -y en otros lugares de Europa, como Rumanía- y las elecciones municipales de marzo de 2026 y las elecciones presidenciales de 2027 no escaparán a la regla, según el servicio Viginum, responsable de la lucha contra estas desestabilizaciones.